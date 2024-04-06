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美公開台美貿易倡議第二階段談判文本 我方表示歡迎

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

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行政院經貿談判辦公室今（6）日表示，美方依據「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法」，於台北時間今（6）日凌晨公佈其有關農業、環境及勞動共三個章節之談判目標及相關內容，我方表示歡迎。

台美21世紀貿易倡議首批協定去年6月完成簽署，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題。第二階段談判持續進行，美方公布擬議文本，談判官員說，美方提前公布擬議文本是因美國國會要求，算是新嘗試，目前雙方幕僚會議仍在進行，實體談判預計在台舉行，但時間未定。

行政院經貿談判辦公室表示，在後續談判過程中，行政院經貿談判辦公室將續偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會及海委會等，持續充分洽詢立法機關及相關利害團體之意見，就我方立場與美方進行談判，調整雙方意見和做法，以尋求共識，完成第二階段協定。

行政院經貿談判辦公室指出，台美雙方自去年首批協定簽署後，針對第二階段之三個章節，已進行多次視訊工作會議及一次實體會議，彼此就相關議題的法規內容、管理措施、基本政策目標、執行成效及執行經驗等事，持續充分交換意見，並建立良好的溝通管道，雙方有高度的共識和方向。

行政院經貿談判辦公室還提到，台美21世紀貿易倡議第二階段草案內容，皆是當前國際貿易最為熱切討論的議題，對我國至關重要，不僅將有助我國在環境和勞動法規銜接國際高標準貿易規範、強化企業與國際供應鏈的鏈結，另一方面，也能確保我國糧食供應鏈的安全，並提升我農業出口能力。

在農業方面，台美將依照國際標準、科學證據，以促進農產品貿易，擴大台灣農產品及加工食品輸銷美國貿易機會。另將推動建立糧食安全及農業創新生產技術的合作機制。

在勞動方面，台灣以人權立國，透過與美方的對話合作機制，掌握國際重要的勞動規範之內容與趨勢，共同面對21世紀勞動力所面臨的挑戰，讓企業的發展與人權齊步前進。

在環境方面，台美將交換貿易與環境相關議題資訊，包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化。協助企業重視企業社會責任，善盡保護地球環境永續目標，兼顧產業競爭力，提升經濟成長。

人權 美國 農業

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