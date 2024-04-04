經濟部聯手國發會 對災區民宿、大中小企業提供周轉融資

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因應0403花蓮震災，加速花東地區民眾回歸正常生活、各行各業重塑經濟活力與秩序，經濟部和國家發展委員會4日公布震災業者信用保證協處措施，由花東基金提撥20億元，經濟部中小信保基金提供十倍擔保、總計200億元的信用額度，此額度專門支援受災企業的專案融資，全力協助民眾紓困及渡過難關，輔導當地產業復原重建，確保地方經濟儘快復甦。

國發會表示，這項信用保證融資申請將不收取手續費，其相關申請程序、條件及額度等規定，原則上比照2018年的0206花蓮地震融資保證專案辦理，提供周轉融資一律九成、資本性支出融資一律十成之高額信用保證成數，申請期限至2024年12月底。貸款要點後續將由經濟部中小及新創企業署儘速訂定後提供業者申請。

經濟部中企署表示，受災企業凡持有花蓮縣政府或所轄鄉(鎮、市)公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局、各目的事業主管機關、經濟部委託之輔導單位出具之受災文件，或經金融機構調查屬實者，無論大、中小企業或僅辦理稅籍登記之業者，皆可申貸。

經濟部表示，每家企業貸款額度依企業實際需要由承貸金融機構核給，貸放利率將請承貸金融機構依規定從優從低核給，另中小企業信用保證基金提供週轉性融資保證成數一律九成，資本性融資一律十成，並免收保證手續費，可移送信保基金之保證額度如下：

第一，依商業登記法第五條得免申請登記之攤販及民宿經營等業者。短(中)期週轉融資，最高200萬元；資本性支出最高500萬元。

第二，中小企業短(中)期週轉融資：最高2,000萬元；資本性支出：最高6,000萬元。

第三，大企業短(中)期週轉融資最高8,000萬元；資本性支出最高新2億元。

經濟部表示，貸款相關資訊核定後將發布於經濟部中小及新創企業署網站 (www.sme.gov.tw)，企業亦可向「馬上辦服務中心」洽詢，免付費服務專線0800-056-476。

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