快訊

東華大學烈火燒一天今晨撲滅 20年研究心血付之一炬

花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

經濟部聯手國發會 對災區民宿、大中小企業提供周轉融資

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

因應0403花蓮震災，加速花東地區民眾回歸正常生活、各行各業重塑經濟活力與秩序，經濟部和國家發展委員會4日公布震災業者信用保證協處措施，由花東基金提撥20億元，經濟部中小信保基金提供十倍擔保、總計200億元的信用額度，此額度專門支援受災企業的專案融資，全力協助民眾紓困及渡過難關，輔導當地產業復原重建，確保地方經濟儘快復甦。

國發會表示，這項信用保證融資申請將不收取手續費，其相關申請程序、條件及額度等規定，原則上比照2018年的0206花蓮地震融資保證專案辦理，提供周轉融資一律九成、資本性支出融資一律十成之高額信用保證成數，申請期限至2024年12月底。貸款要點後續將由經濟部中小及新創企業署儘速訂定後提供業者申請。

經濟部中企署表示，受災企業凡持有花蓮縣政府或所轄鄉(鎮、市)公所、稅捐稽徵機關、產業園區服務中心、產業園區管理局、各目的事業主管機關、經濟部委託之輔導單位出具之受災文件，或經金融機構調查屬實者，無論大、中小企業或僅辦理稅籍登記之業者，皆可申貸。

經濟部表示，每家企業貸款額度依企業實際需要由承貸金融機構核給，貸放利率將請承貸金融機構依規定從優從低核給，另中小企業信用保證基金提供週轉性融資保證成數一律九成，資本性融資一律十成，並免收保證手續費，可移送信保基金之保證額度如下：

第一，依商業登記法第五條得免申請登記之攤販及民宿經營等業者。短(中)期週轉融資，最高200萬元；資本性支出最高500萬元。

第二，中小企業短(中)期週轉融資：最高2,000萬元；資本性支出：最高6,000萬元。

第三，大企業短(中)期週轉融資最高8,000萬元；資本性支出最高新2億元。

經濟部表示，貸款相關資訊核定後將發布於經濟部中小及新創企業署網站 (www.sme.gov.tw)，企業亦可向「馬上辦服務中心」洽詢，免付費服務專線0800-056-476。

經濟部

延伸閱讀

支持花蓮災區弱勢家庭重建 科技大廠美律捐款200萬元

觀光署助震後觀光重建 旅館業資本性融資最高3千萬元

各縣市長先後捐薪水賑災 楊文科：全力協助花蓮地震災區

花蓮大地震／電信三雄搶救通訊網路 行動基地車前進災區

相關新聞

富比世2024全球富豪排行榜 台灣首富林百里

根據美國媒體「富比世」2024年全球富豪排行榜，輝達公司（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳排名第20，躍居華人首富...

避免寶林中毒案再次發生 百貨商場還能多做什麼把關？

遠百信義A13內的寶林茶室爆出食物中毒事件後，目前已經造成二死，後續更衍生商場管理與求償等問題，民眾對於外食也產生疑慮，關心要如何吃得安心。在類似事件中，更重視百貨商場扮演的角色是否能起到幫助消費者的作用。 百貨商場的餐飲營收比重提高，但是招進餐飲品牌後，除了包底抽成的租金以外，店內或美食街的的餐點若出問題，卻是品牌要負全責。只是，收了高額租金後，有意外發生，百貨商場還能多做什麼來保障民眾安全？

5年前標下雙子星…如今被裁定破產 南海控股主席于品海「教會我們的1堂課」

3月26日，香港網媒「香港○一」創辦人、南海控股主席于品海被香港高等法院頒令破產。這位曾在兩岸三地媒體界名噪一時的港商，5年前一度標下台北西區地標「雙子星」開發案，最後經濟部投審會攔腰擋下；回頭看，投審會最後關頭的及時出手攔阻，避免了雙子星恐淪爛尾樓的命運。

1月平均薪資8.5萬？拆解官方統計的「數字陷阱」

3月初，主計總處發布1月國人薪資狀況，指出受僱員工1月每人平均總薪資是8.5萬餘元，相較以往大家印象中，連同加班費、獎金等非固定月薪約5萬餘元高出許多，引發網友炸鍋，納悶8.5萬元這數字到底從那裡來？

金管會：中古車貸款 不得逾車價

金管會緊盯租賃業中古車融資問題，金管會銀行局長莊琇媛已於三月中旬再度親自約談中租、裕融、和潤等三家租賃公司，並要求租賃業...

英特爾晶圓代工 虧損擴大

英特爾（Intel）揭露旗下晶圓代工業務營運虧損惡化，而且這項業務在數年內可能都無法達到損益兩平的情況，這凸顯英特爾昂貴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。