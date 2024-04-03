開第一槍！伊比德羅拉宣布不參與台灣離岸風電3-2期

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西班牙電力集團伊比德羅拉(Iberdrola S.A.) 3日宣布，將不會參與台灣離岸風電區塊開發二期投標。

伊比德羅拉離岸風電事業群亞太區總監Jose Oriol Hoyos 表示，伊比德羅拉為全球規模第二大、且具二十多年開發再生能源經驗的電力公司，致力於對抗變遷、推動能源轉型，亦要務兼顧商業穩定發展，並選擇最優質的開發專案進行長期資本投資。在謹慎評估各個市場的競標環境後，沉重的做出不參與台灣區塊開發二期選商的決定。

他進一步指出，台灣是伊比德羅拉擴張布局亞太的據點之一，自2021年正式在台北成立辦公室之始，便積極招募台灣在地人才，針對在台中/彰化外海的「大中部離岸風力發電計劃」與彰化/澎湖外海的「果豐離岸風力發電計劃」進行初步設計和海域調查，並從2022年起積極進行備標工作，兩項專案皆已取得環評初審，獲得參與區塊開發二期的選商資格。過去幾年，伊比德羅拉與台灣公、私部門建立了彌足珍貴的夥伴關係，在此時刻，為秉持負責任的態度，提早向所有夥伴告知這項決定。

伊比德羅拉台灣總經理劉忠祐則表示，伊比德羅拉對於台灣發展再生能源企圖心充滿敬意，並相信這是提升台灣能源自主正確的方向，更是提供充足且穩定的綠電給予台灣出口導向企業的作為。伊比德羅拉誠摯希望台灣政府持續創造友善投資環境、助攻台灣離岸風電穩定發展。伊比德羅拉感謝這段期間在地夥伴與我們並肩作戰，未來將持續關注台灣市場，並期待能與夥伴們在國際市場上維持合作關係。

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