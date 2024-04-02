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3月製造業PMI 連13月緊縮

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

中華經濟研究院昨發布三月台灣製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）百分之四十七點九，較上月回跌○點二個百分點，連續十三個月緊縮；不過，未來六個月展望連續兩個月大幅上揚，三月指數攀升至百分之五十六點四，為二○二二年四月以來最快擴張速度。

中經院副院長陳信宏表示，目前ＰＭＩ走向穩健，但對未來展望產業有別，電子暨光學產業，以及化學暨生技醫療產業對未來展望最樂觀。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫指出，製造業ＰＭＩ總指數微跌，但對未來六個月展望二月已上升很多，三月又持續走揚，且從分項指標表現來看，可以確認製造業已走出過去低迷狀況。

台灣製 指數 生技

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