3月製造業PMI 連13月緊縮

經歷多次選舉風暴洗禮的雲豹能源，日前首度開放媒體和國內法人直擊位於台南北門和學甲的光電案場、升壓站及儲能設備，兩名「七年級生」創始人—現任副總經理譚宇軒、永續長兼發言人張建偉，感嘆每兩年就遭遇包括總統、立委及地方縣市長選舉干擾，讓原本他們深信台灣綠能產業一定行，已變成「慢慢向前行」。 雲豹能源在今年總統大選前，因民進黨前立委賴品妤父親賴勁麟被爆出掛名雲豹能源等多家綠能公司董事長，雖然賴勁麟馬上辭去雲豹能源董事長，卻也讓雲豹能源登上熱搜名單，賴品妤更遭網友諷刺為「雲豹小公主」…...

2024-04-02 06:00