經濟部推出科技棒球訓練系統 攜紅葉少棒隊重拾榮光

經濟部29日於臺東紅葉國小發表科技棒球訓練系統，這套系統去年導入紅葉國小，使部落孩子接受媲美職業球員的訓練資源，助紅葉國小棒球隊精準化訓練，不僅成功接軌國際運動科技浪潮，也在今年2月傳出捷報，紅葉國小棒球隊在臺東縣國小棒球聯賽獲得硬式組冠軍；另外工研院開發「VR歷史賽事體驗系統」，以虛擬實境重現紅葉少棒隊當年經典賽事，旅客可在臺東紅葉谷綠能溫泉園區體驗一日選手，期待透過運動科技結合數位觀光，打造臺東全新觀光勝地。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，花東地區是臺灣的培育搖籃，紅葉少棒更是臺灣棒球歷史的光榮起源。為了再創紅葉傳奇，經濟部攜手延平鄉公所、紅葉國小校長方穎豐，以紅葉國小為首個示範案例，導入補助工研院開發「科技棒球九宮格」與「打擊手訓練分析」等運動感測系統技術，透過收集個人化數據，精準為球員制定投球與打擊之改善方針，提升球員成長黃金期的訓練效率。

目前該技術已獲得國內職棒球團採用，而效力於美國職棒大聯盟的臺灣棒球好手張育成，2023年在紅葉國小舉辦公益棒球營，亦與此套系統合作，以運動科技強化訓練效率。

立法委員陳瑩表示，臺東棒球運動蘊含堅持、奮鬥及傳承原鄉文化的重任，祖父陳耕元早年致力於臺東棒球的發展，很高興看到如今經濟部挹注資源，以運動科技強化原鄉實力，也幫助觀光場域數位轉型，從原鄉觀光遊憩、產業發展、農作物加工品等多面向精進，讓原民青年願意回到家鄉工作，實現原鄉永續發展的目標，使原住民發展更好。

臺東縣政府秘書邱振華表示，臺東是全國少數發展五級棒球運動的縣市，近年致力發展運動科技產業，帶來經濟動能與創造在地就業機會，希望藉此拋磚引玉，吸引職業選手回饋基層，讓原鄉小朋友獲得更多棒球資源，並以「大學長」張育成為目標，挑戰成為臺灣棒球明日之星。

臺東縣延平鄉鄉長余光雄表示，自己是1966年出生，也是臺東紅葉國小校友，今天看到1968年紅葉少棒國手來到現場很感動。以前以土法煉鋼訓練方式，像是用球棒打輪胎，感謝經濟部導入運動科技，希望在科技加持下，可以讓紅葉國小方校長帶著小球員打進美國威廉波特少棒賽，為臺灣的棒球貢獻一點力量。

經濟部協助部落的過程中也發現，紅葉國小每年須參加近30場比賽，不僅交通運輸負擔高，選手也因路程遙遠影響參賽意願，經濟部號召信華農特產、長壽田國際貿易公司、恆懋五金加工廠、山釜科技、義興醬業有限公司等中小企業共同響應部落關懷，協助解決交通問題，同時紡織所亦攜手台灣化學纖維、巧良實業及東肯企業共同捐贈紅葉少棒150套專屬訓練衣、壓力褲以及棒球襪，為推動臺灣棒球盡一份心力。

除了運動科技，經濟部將數位觀光導入原鄉，支持工研院開發「VR歷史賽事體驗系統」，讓旅客戴上VR頭盔，立即化身紅葉球員，重現1968年於世界少棒邀請賽中，紅葉少棒與日本明星隊關鍵一役的三個致勝時刻。目前進駐台泥紅葉谷綠能溫泉區，搭配園區方案進行體驗。

另外工研院與資策會為活化紅葉紀念館經典文物，透過沉浸式擴增實境技術，讓歷史文物躍進數位世界，透過手機就能觀賞，快速瞭解紅葉歷史文化，此技術將在紅葉少棒紀念館登場，預計2024年第三季落成開幕，期待能透過數位科技，強化觀光景點的吸引力與豐富度，促進更多觀光人流進入部落，體驗原鄉部落的魅力。

科技應用原鄉層面多元，現場更展示智慧農工成果，經濟部補助工研院以原鄉特用經濟作物開發出多樣創新產品，如大和當歸養生飲及薰香、番茄公主麵、櫛瓜勇士麵、金釵石斛養生飲及養眼精華凍、山蘇麵及麵線、印加果精華液及洗髮液等，並藉由公所、生技商與跨區農會的協助，建構產業生態系，媒合原鄉部落業者、加工業者，以及行銷通路業者共同推廣在地好物，每年增加數千萬元以上產值，帶動原鄉整體經濟發展。 經濟部補助工研院開發「科技棒球九宮格」技術，透過視覺辨識系統，收集個人化數據包括投球速度、轉速及落點，搭配AI演算法，精準為球員制定投球改善方針。照片提供／經濟部 經濟部號召中小企業共同響應部落關懷，同時紡織所攜手台灣化學纖維、巧良實業及東肯企業共同捐贈紅葉少棒150套專屬訓練衣、壓力褲以及棒球襪，為推動臺灣棒球盡一份心力。照片提供／經濟部 經濟部發表補助工研院開發「科技棒球九宮格」與「打擊手訓練分析」等科技棒球訓練系統，讓臺東紅葉國小部落小球員享受媲美職業球員的訓練資源。圖左起為工研院副總何大安、臺東縣延平鄉鄉長余光雄、前原民會主委陳建年、經濟部產業技術司司長邱求慧、紅葉國小校長方穎豐、臺東縣政府秘書邱振華、榮耀少棒國手胡明澄、工研院中分院執行長黃新鉗。照片提供／經濟部 經濟部發表補助工研院開發「科技棒球九宮格」與「打擊手訓練分析」等科技棒球訓練系統，讓臺東紅葉國小部落小球員享受媲美職業球員的訓練資源。圖左起為台泥紅葉谷綠能溫泉園區營運長孫薈茹、工研院副總何大安、臺東縣延平鄉鄉長余光雄、前原民會主委陳建年、經濟部產業技術司司長邱求慧、紅葉國小校長方穎豐、臺東縣政府秘書邱振華、工研院中分院執行長黃新鉗、紡織所協理陳宏恩。照片提供／經濟部 經濟部支持工研院開發「VR歷史賽事體驗系統」，讓旅客戴上VR頭盔，立即化身紅葉球員，重現1968年於世界少棒邀請賽中，紅葉少棒與日本明星隊關鍵一役的三個致勝時刻，將數位觀光導入原鄉。五位當年紅葉少棒國手，也親臨現場。照片提供／經濟部

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