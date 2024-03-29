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AI 全球產值激增 電電公會李詩欽曝：2030將破兆元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影

電電公會理事長李詩欽今（29）日現身主持「電電公會75週年慶產業高峰論壇」時透露，自己認為 AI 技術為近年改變世界的最大動力，不過隨著 AI 技術逐步導入實際應用，也衍生許多全新的議題，包括淨零排放等等，因此必須將 AI 納為基礎教育的一部分，才能讓大家在巨浪來襲時，能夠有辦法應對。

李詩欽指出，這次公會以「擁抱AI」為題，邀集各大企業齊聚，辦理盛大的產業高峰論壇，主要是來自鈺創（5351）盧董事長的提議，雖然ChatGPT 是在2022年的11月才剛出世，不過盧董事長自從去年9月27日的 AI 論壇落幕後，就一直感受到市場有很多的反饋，因此公會才特地以「AI巨浪下之機會與面臨的問題」為主軸，分成上、下午兩場論壇，來延續從去年至今的各種議題討論。

李詩欽分享，自己日前率領公會前去拜會副總統賴清德，並向其提及自己預估 AI 產值持續增長的趨勢，而賴副總統也給我們很正面的回應，他認為，AI 全球產值將自2022年的7700億元，一路在2030年增長至一兆元、甚至更高的產值，前景相當可觀 。不過隨著全球化腳步持續邁進，預估屆時台灣應該會握有 AI 領域大約四分之一的產值，而其餘產值應該會散落在其他地區。

電電公會強調，AI 技術持續推動著社會各領域的變革，透過分享知識、經驗和展望，這樣的平台有助於引導產業朝著更高的目標前進。因此公會透過辦理公開論壇、來提供市場一個絕佳的平台，讓來自不同領域的專家學者、業界領袖與決策者能夠共同討論、分享見解，促進交流和合作，為產業的未來開啟新的可能性。

電電公會歡慶75週年。記者吳康瑋／攝影
電電公會歡慶75週年。記者吳康瑋／攝影
左起宏碁創辦人施振榮、行政院副院長鄭文燦、電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影
左起宏碁創辦人施振榮、行政院副院長鄭文燦、電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影
電電公會理事長李詩欽。記者吳康瑋／攝影

AI 李詩欽

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