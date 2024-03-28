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RIN首長年會 頂尖研發機構齊聚台灣

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
全球最大應用研究機構組織RIN首長年會首度移師亞洲，十二國頂尖研發機構齊聚工研院。圖／工研院提供
全球最大應用研究機構組織RIN首長年會首度移師亞洲，十二國頂尖研發機構齊聚工研院。圖／工研院提供

全球最大應用研究機構組織（RIN）首長年會廿六、廿七日在台灣舉辦，這是RIN成立後首次於亞洲舉辦，共有十二國國際頂尖研發機構首長齊聚台灣，凸顯台灣科技研發能量獲國際高度肯定。

工研院自二○○三年加入歐洲規模最大研發組織協會EARTO，二○一九年攜手國際夥伴創建隸屬EARTO轄下的RIN，強化全球頂尖應用研究機構鏈結。

本次RIN主席、工研院資深副總暨協理蘇孟宗表示，廿六日首長年會聚焦氣候變遷、人口老化、勞動力短缺等全球性議題，會後共同提倡各國科研機構建立緊密夥伴關係，透過創新科技和共享資源，加速建構「韌性社會」；廿七日會議則聚焦全球創新研發策略與經營議題，期望攜手國內外法人夥伴，開發創新技術與解決方案，應對全球挑戰。

工研院院長劉文雄說，工研院一直攜手科研夥伴進行跨國鏈結，例如和日本產業技術綜合研究所共同進行「二氧化碳捕獲及再利用技術開發」、和法國原子能暨替代能源委員會合作驗證開發「易拆解太陽能模組」；二○二三年起，加拿大國家研究院也與工研院進行人員互訪，共同開發多功能觸覺手套，為老年健康照護提供解決方案。

經濟部產業技術司司長邱求慧指出，此次RIN首長年會，經濟部篩選國內研發法人機構共十六項國際合作成果展示，並邀集十五家國內研發法人參與，期透過交流，展現台灣創新研發實力，也與國際研究機構攜手合作。

法人 老化

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