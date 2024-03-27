減碳成國際趨勢 森崴能源總經理：南韓淨零若強 台商壓力更大

節能減碳已是國際趨勢，森崴能源總經理胡惠森表示，因為新趨勢，有很多事情必須去做，有人擔心淨零碳排會對企業造成一些影響，但危機也是轉機，不要浪費每一次的危機。

他說，電力的使用也會排碳，所以要減碳，森崴能源主要是以光電和風力（包括離岸風電）發電，也在花蓮設一座水力發電廠，因應竹科、南科電力需求，也發展天然氣發電，至於氫能、地熱和新式核能，也是未來發展項目，因為現在發電圍繞的也都是減碳議題。

胡惠森指出，很多工廠是24小時運作，電網必須穩定，不是儲存電力就轉移拿到工廠用，而且如何找到淨零碳排電力是每個產業都在努力的，因為很多產業找綠電有很大的壓力，究竟電在哪裡，當初承諾客戶不知道能否達成，所以大家一直在找解方。

他說，「我們為了台商到越南投資綠電，台商有很強韌的供應鏈，到世界很多地方都可以看到台商，他們都希望我們去建設綠電，這是全球都會面臨到的問題和壓力，尤其有做國際供應鏈的廠商壓力最大，如果南韓淨零的方法比我們強的話，台商的壓力會更大，因為我們是競爭對手」。

對於未來要課徵碳費，胡惠森表示，他們曾在2019年做過調查，電子產業碳排有23%直接排放，70%幾是間接排放，因為都要用電，所以大家的話題是碳排要怎麼找替代。對於碳排放有512家廠家列管，被列管怎麼減、怎麼認列，胡惠森希望政府可以將今、明兩年的規劃都列出來，企業才能藉此因應，他並希望政府能給業者一個緩衝期，先行先試再滾動檢討修正。

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