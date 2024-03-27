快訊

新莊傳槍響！警抓車手遭撞鳴7槍尾追 他棄車逃逸被壓制逮捕

重電股王華城怎麼了？全市場唯一跌停板

66歲父寶林茶室用餐亡「腹瀉30次」 女兒淚揭8天病程：肝指數一度飆破萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

資誠調查：76%台灣CEO認為10年內需轉型 遠高過全球

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，全球、亞太、台灣CEO都認為通膨、總經不穩定、地緣政治是短期上威脅。記者呂俊儀/攝影
資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，全球、亞太、台灣CEO都認為通膨、總經不穩定、地緣政治是短期上威脅。記者呂俊儀/攝影

PwC Taiwan今（27）日發布《2024台灣企業領袖調查報告：轉捩時刻　加速重塑》，綜合台灣212位量化問卷調查結果，與PwC針對全球105個地區共4702位領袖意見調查，並與四位台灣企業領袖進行面對面深度訪談。發現，即使景氣最壞的時候已過，愈來愈多企業領袖感到急迫性，不僅要轉型，更要快速行動、大刀闊斧的「重塑」，才能保持獲利能力。

調查報告主要發現：

•全球(38%)、台灣(48%)企業領袖預估今年全球景氣有望提升

•全球(45%)、台灣(76%)企業領袖認為須在十年內轉型，比率較2023年全球(39%)、台灣(72%)調查結果更高

•來自新科技顛覆、氣候變遷、地緣政治的外在威脅，壓力比過去增加

•全球(41%)、台灣(29%)企業領袖掌握先機為企業永續投資，可接受氣候友善投資報酬率較其他項目低

•全球(25%)、台灣(17%)企業將因採用生成式AI而使員工人數減少

•全球(70%)、台灣(54%)企業領袖認為生成式AI將顯著改變企業創造價值模式

其中，經營短期威脅上，台灣企業領袖調查計畫主持人/資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，全球、亞太、台灣CEO都認為通膨、總經不穩定、地緣政治是短期上威脅，但在網路威脅上，台灣與全球或亞太地區不同，反而關注在氣候變遷。

對於掌握永續商機，相比全球、亞太區可接受氣候友善投資報酬較低的看法分別有41%、51%可接受，台灣僅29%能接受，凸顯台灣產業多數為毛利相對低的型態。

周建宏說，在充滿不確定性的時代，競爭愈趨激烈，企業勝出關鍵在於如何採取行動，以創造差異化優勢。今年調查結果也顯示，認為需在十年內轉型的企業領袖比率上升，若仍照傳統營運模式，企業還能獲利多久？台灣企業領導者認為10年內比率高增至76%，10年以上僅13%，反倒全球CEO認為10年以上超過5成、亞太區則為34%。

對於景氣看法，今年調查結果發現，38%全球企業領袖認為未來一年景氣有望提升，較去年成長20%。與全球整體相較，台灣企業領袖對未來景氣較為樂觀，有48%。德國(67%)、英國(61%)企業領袖最樂觀，美國(24%)、印度(30%)較悲觀。

若以產業別來看，科技、媒體與電信產業(66%)、消費民生產業(63%)企業領袖，均認為台灣今年經濟將成長，高於台灣整體水平(57%)，金融服務產業企業領袖看法分歧，44%受訪者認為台灣經濟將成長，50%認為將衰退。能源及公共產業則是認為經濟前景將提升、持平，與衰退者，均各約三成。

AI 景氣 氣候變遷

延伸閱讀

綠領人才大軍來了 北分署攜台科大成立培訓據點

把「全國特優」當唯一目標 東港國中國樂合奏連創6年佳績

台北市中心百年古蹟之一「台北機廠」 全台火車的專屬醫院

澳門台協搭橋 搶大灣區商機

相關新聞

緊急情況、網路全斷時可用 台灣迎來首個自己的衛星星系 上半年開通

為強化國內通訊關鍵基礎建設，數位部從成立時，就對外宣布要建置700個非同步衛星站點，今日端出成果。數位部今（27）日表示...

資誠調查：76%台灣CEO認為10年內需轉型 遠高過全球

PwC Taiwan今（27）日發布《2024台灣企業領袖調查報告：轉捩時刻　加速重塑》，綜合台灣212位量化問卷調查結...

RIN 首長年會首度移師亞洲 12國頂尖研發機構齊聚工研院

全球最大應用研究機構組織（RTOs International Network，RIN）首長年會26、27日在臺灣舉辦。...

薛富盛：若反對者無法發聲 就不接受晶鼎說明會

晶鼎焚化爐開發案於14日補辦開工前說明會，當天現場大批抗議的民眾，以無法進場表達意見為由，高喊會議無效。環境部長薛富盛表...

蔡總統：積極推動晶創台灣等方案 協助台商布局全球

總統蔡英文今天接見第31屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團時，除感謝亞總提升台灣產業競爭力，也強調政府將持續推動亞洲矽谷3...

陳建仁：政府推動工具機業智慧化 強化價值鏈

行政院長陳建仁今天上午表示，台灣工具機產業在全球供應鏈市場占有重要地位，政府藉由產業跨域合作，推動工具機業發展客製化與智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。