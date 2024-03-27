資誠調查：76%台灣CEO認為10年內需轉型 遠高過全球

PwC Taiwan今（27）日發布《2024台灣企業領袖調查報告：轉捩時刻 加速重塑》，綜合台灣212位量化問卷調查結果，與PwC針對全球105個地區共4702位領袖意見調查，並與四位台灣企業領袖進行面對面深度訪談。發現，即使景氣最壞的時候已過，愈來愈多企業領袖感到急迫性，不僅要轉型，更要快速行動、大刀闊斧的「重塑」，才能保持獲利能力。

調查報告主要發現：

•全球(38%)、台灣(48%)企業領袖預估今年全球景氣有望提升 •全球(45%)、台灣(76%)企業領袖認為須在十年內轉型，比率較2023年全球(39%)、台灣(72%)調查結果更高 •來自新科技顛覆、氣候變遷、地緣政治的外在威脅，壓力比過去增加 •全球(41%)、台灣(29%)企業領袖掌握先機為企業永續投資，可接受氣候友善投資報酬率較其他項目低 •全球(25%)、台灣(17%)企業將因採用生成式AI而使員工人數減少 •全球(70%)、台灣(54%)企業領袖認為生成式AI將顯著改變企業創造價值模式

其中，經營短期威脅上，台灣企業領袖調查計畫主持人/資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，全球、亞太、台灣CEO都認為通膨、總經不穩定、地緣政治是短期上威脅，但在網路威脅上，台灣與全球或亞太地區不同，反而關注在氣候變遷。

對於掌握永續商機，相比全球、亞太區可接受氣候友善投資報酬較低的看法分別有41%、51%可接受，台灣僅29%能接受，凸顯台灣產業多數為毛利相對低的型態。

周建宏說，在充滿不確定性的時代，競爭愈趨激烈，企業勝出關鍵在於如何採取行動，以創造差異化優勢。今年調查結果也顯示，認為需在十年內轉型的企業領袖比率上升，若仍照傳統營運模式，企業還能獲利多久？台灣企業領導者認為10年內比率高增至76%，10年以上僅13%，反倒全球CEO認為10年以上超過5成、亞太區則為34%。

對於景氣看法，今年調查結果發現，38%全球企業領袖認為未來一年景氣有望提升，較去年成長20%。與全球整體相較，台灣企業領袖對未來景氣較為樂觀，有48%。德國(67%)、英國(61%)企業領袖最樂觀，美國(24%)、印度(30%)較悲觀。

若以產業別來看，科技、媒體與電信產業(66%)、消費民生產業(63%)企業領袖，均認為台灣今年經濟將成長，高於台灣整體水平(57%)，金融服務產業企業領袖看法分歧，44%受訪者認為台灣經濟將成長，50%認為將衰退。能源及公共產業則是認為經濟前景將提升、持平，與衰退者，均各約三成。

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