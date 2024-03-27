快訊

剴剴虐死案「確有行政制度疏漏」 兒盟董事長林志嘉鞠躬道歉

好友發文悼「寶林茶室39歲呂姓死者」：投信圈百年難得一見行銷鬼才

前公公王文洋開價5億搶金孫？麻衣親否認曝生活近況

強化金融服務資安 全國農業金庫獲頒獎肯定

中央社／ 台北27日電

強化資訊安全當道，全國農業金庫今天表示，繼2022年獲獎，今年再榮獲財金資訊股份有限公司「F-ISAC會員情資分享表現特優機構」，並成為分組積分最高機構。

全國農業金庫發布資訊指出，2022、2023年連續兩年獲頒F-ISAC會員情資分享表現特優機構，今年並成為分組積分最高機構，26日由副總經理簡鈞銘兼資訊安全長代表出席頒獎典禮受獎。

針對相關資安作為，全國農業金庫指出，已建立網頁應用防火牆、入侵防禦系統、防毒系統、網路異常行為偵測系統、端點偵測與回應系統等相關設備日誌均收攏至資安監控中心進行監控告警等資安縱深防禦機制。

同時每天都針對資安警訊事件進行根源分析，對管理面反饋及校正，並將內部警訊分析結果彙整有價值的威脅情資，提供F-ISAC進行資安聯防作業。

全國農業金庫補充，持續推動網路銀行升級、提升資訊安全防護，建立農業金融服務網絡，以使服務深入偏鄉、滿足需求，因此在2018年加入台灣金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），以完善金融資安防護；2023年成立資訊安全部，並取得ISO 27001資安管理系統驗證。

延伸閱讀

全面部署非同步衛星 數位部增網路頻寬

吳淡如爆日本羽田機場「百台電腦當機」 空蕩蕩景象超震撼

炒作凱特謠言！專家揭「這國」組織是幕後黑手 分享數十億次王室標籤

高標準重視資安 群益期為期貨業首家通過 ISO 27001 : 2022驗證

相關新聞

緊急情況、網路全斷時可用 台灣迎來首個自己的衛星星系 上半年開通

為強化國內通訊關鍵基礎建設，數位部從成立時，就對外宣布要建置700個非同步衛星站點，今日端出成果。數位部今（27）日表示...

台灣通膨2%成常態？央行會否再升息？楊金龍暗示若全年3%就可能再升息

台灣連續三年通膨高於2%，中央銀行總裁楊金龍之前曾表示，高於2%可能成常態，立委今天詢問2%是否為「楊金龍防線」？楊金龍...

薛富盛：若反對者無法發聲 就不接受晶鼎說明會

晶鼎焚化爐開發案於14日補辦開工前說明會，當天現場大批抗議的民眾，以無法進場表達意見為由，高喊會議無效。環境部長薛富盛表...

蔡總統：積極推動晶創台灣等方案 協助台商布局全球

總統蔡英文今天接見第31屆亞洲台灣商會聯合總會回國訪問團時，除感謝亞總提升台灣產業競爭力，也強調政府將持續推動亞洲矽谷3...

陳建仁：政府推動工具機業智慧化 強化價值鏈

行政院長陳建仁今天上午表示，台灣工具機產業在全球供應鏈市場占有重要地位，政府藉由產業跨域合作，推動工具機業發展客製化與智...

人事總處：軍公教待遇調整法制化今年一定完成

各界關注軍公教待遇調整是否法制化，行政院人事總處人事長蘇俊榮今天說，今年一定會完成法制化程序，討論過程也會納入基層代表

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。