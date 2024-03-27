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影／通膨2%成常態會再升息？楊金龍：若全年3%另當別論
立法院財政委員會上午進行「電價大漲及央行升息對物價波動的影響」專題報告，主計長、央行總裁等人都列席。立委關切議題集中在上周央行理監事會議決議升息半碼（ 0.125個百分點），以及通膨走勢等面向。
中央銀行總裁楊金龍於會前受訪時表示，雖然電價上漲推動物價，台灣通膨還是很溫和；即使央行將今年消費者物價指數（CPI）預估上修至2.16%，「但2%不一定算是警戒線，其他國家通膨率很多都在2%以上，甚至超過3%」。 有立委提問通膨若變得嚴重，甚至達到2.6%、2.7%，央行是否會再升息？楊金龍表示，如果是短暫的就沒有關係，因為長期平均2%可以接受。但如果今年全年通膨3%就另當別論。
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