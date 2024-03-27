影／通膨2%成常態會再升息？楊金龍：若全年3%另當別論

在長榮海運小股東提告質疑向巴拿馬長榮國際（EIS）交易的合法性與正當性的同時，星宇航空董事長張國煒對此事看法如何，是外界矚目的焦點。張國煒打破沉默接受聯合報數位版訪問時，提出一個很有趣的對比說，長榮海運的股東怕買貴了，但他身為EIS的股東，在意的是資產是否被賤賣。 EIS的資產處分，和長榮集團老大張國華所提的「分家」密切相關，張國煒直言「大哥要分家，我尊重他的決定，但過程必須要『公正、透明』！」

2024-03-27 12:00