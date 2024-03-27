碳費費率時間表延宕 環境部鬆口正在研擬折衷辦法

有關碳費費率尚未出爐，27日在立法院時就有多名立委表達關心，追問環境部長薛富盛何時費率會出來，今年開徵明年收費時間是否太趕。對此，薛富盛表示，原本的理想目標就是今年第1季底出爐，但目前在審議委員會中還尚未得出共識，目前也正在考慮是否有折衷方法，恐怕會思考是否不從1月1日起開徵。

環境部27日赴立法院針對「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會相關內容」進行專題報告，並備質詢。

會中多名立委都紛紛對於碳費相關議題表達關切，其中也有立委表示，原本環境部設定目標為今年開徵、明年收費，但如今開了兩次碳費費率審議委員會後，費率遲遲未出爐，原本環境部設定3月底費率就能出爐，如今看來確定是跳票，時間點也無法給出明確答案，這樣是否仍是維持今年開徵明年收費決定。

薛富盛表示，會議已經召開兩次，這兩次的會議看來已經是朝向良好的方向前進，但昨天的會議上也有明確表達出，希望能把 CPI 納入考量，在昨日會議上也有針對此部分進行討論，至於相關的費率出爐期程，目前還是必須要尊重委員會的決定，但仍是希望能夠越快出爐越好。

立委追問，如今電價上漲，且整個完整費率收費方式都尚未出爐，如果就要在明年開始收課徵，是否有點趕鴨子上架。

薛富盛表示，確實當初有訂出一個目標，就是希望能夠在今年開徵，明年收費，但確實目前狀況看來有點落後，目前也有在思考是否是從某一個時間點開始開徵，這也是一個很好的折衷方式，當然也是要考量到對產業的衝擊部分，因此環境部也正在規劃相關因應辦法。

此外，立委再追問，環境部身為召集單位，次長也是召集人，是否應該要直接壓個日期，否則委員會一直開，但一直沒有結論，這樣也是徒勞無功，是否能直接承諾6月底前就給出答案。

對此，薛富盛坦言，今年開徵，明年收費仍是環境部的最終目標，但對於費率部分，他仍未鬆口給出期限僅表示「還是希望委員們可以協助盡快訂出。」