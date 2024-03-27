央行總裁楊金龍：升息不致衝擊經濟成長 新台幣逆勢貶值主因是這個

中央銀行總裁楊金龍27日赴立法院財委會報告時提到，央行宣布升息半碼是為了抑制通膨預期心理，央行緩步升息半碼不致衝擊今年經濟成長率，根據央行與主計總處預估，今年經濟成長率有機會超過3%、經濟維持溫和成長。

立委林德福今天詢問，央行這次升息半碼的決策，會不會導致景氣反轉、衝擊經濟成長？楊金龍回應，台灣今年經濟成長率，央行預估為3.22%，主計總處預測3.43%，算是溫和成長。

林德福追問，央行升息對抗通膨，但政府又針對部分貸款族進行補貼，是否會導致央行抗通膨效果大打折扣？

楊金龍回應，政府針對特定族群進行補貼，其實也符合政府健全房市方案的一環。

立委吳秉叡詢問，央行升息半碼，按理說新台幣匯率應該要走強，結果新台幣匯率隔天甚至貶得更多，原因為何？

對此，楊金龍表示，事實上近期不只有新台幣匯率貶值，日本央行升息後，日圓匯率貶得更多，韓元與人民幣匯率也同步下挫，所以關鍵在於「美元超強」，主要是市場原先預期美國聯準會最快3月、4月有機會降息，但現在看起來是會延後降息，導致美元變強了。