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若最終判決撤銷許可 環團：三接得停工
中油第三天然氣接收站開發引發許多在地民眾反彈，居民及環團提出撤銷觀塘工業區海岸利用許可的行政訴訟，本月獲最高行政法院廢棄一審判決關於駁回居民之訴部分，發回更審。環團認為還民眾公道，也直言若最終判決撤銷許可，三接就得停工，攸關三接後續發展。
台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，最高行政法院認為「海岸管理法」除維護海岸地區的自然系統與生態資源等公共利益外，也寓含保障人民生命、身體、財產權不因海岸地區所生災害而受不利影響的意旨，但在三接案中，環團看到「急就章地進行開發」，呼籲政府應依法行政，勿便宜行事。
搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，對於最高行發回更審，心中既複雜又感慨，尤其判決書中要求中油公司要對「藻礁生態環境衝擊，加強補充相關復育及彌補措施」訂定保育計畫，指中油未有相關藻礁復育及彌補措施的事實，顯見中油沒有要負責的態度，所幸此次判決還給關心藻礁的民眾公道。
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