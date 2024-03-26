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滙豐預期聯準會6月起降息三次 日圓年底升至136價位

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，受到美國6月降息影響，3月結束負利率的日圓，下半年有機會回升，預期年底看到136日圓價位。圖/資料照片
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，受到美國6月降息影響，3月結束負利率的日圓，下半年有機會回升，預期年底看到136日圓價位。圖/資料照片

滙豐銀行26日舉行2024年第二季投資展望說明會，預料美國聯準會（Fed）將於今年六月開始降息，有利債券市場，滙豐對美國國債和全球投資等級債券維持溫和偏高比重配置；對日圓則認為日本銀行暫時不會有進一步升息動作，預計在2024年底之前仍將保持零利率，並於2025年第一季和第三季各升息10基點。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預測聯準會將於6月開始降息，預料2024至2025年分別三次，共降息6碼，美國聯邦基金利率可望從現在處於23年高點的5.375% 降至2025年底的3.875%，對債券市場十分有利。

建議投資人將現金投入美國國債、全球投資等級債券和亞洲高評級企業債券。滙豐維持美國國債的中至長期（7-10年）存續期偏好，以及全球投資等級企業債券的中存續期（5-7年）偏好。

針對近期日銀宣布結束負利率，范卓雲表示，這象徵日本終於告別漫長的通貨緊縮時代，日銀的前瞻指引重申有必要保持寬鬆的金融環境，相信日本將暫時維持寬鬆貨幣政策，直到今年底。

范卓雲解釋，日銀將持續保持零力政策的原因是，全球主要央行未來兩年都將處於降息循環，將與日圓的利差逐步收窄，日銀不獲願意看到日圓有大幅升值的壓力，這將使得日銀非常審慎地處理利率政策。

對於日圓後市，滙豐預期受到6月起美國降息的影響，日圓今年下半年會有所復甦，年底有機會來到136日圓價位。

日圓 美國聯準會

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