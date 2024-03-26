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網傳國際天然氣大跌 中油澄清：錯把產地價當現貨價

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台灣中油強調，自2021年起氣源成本雖大幅增加，惟為配合政府穩定物價政策及維持穩定供電，中油並未足額反映成本，自2021年1月至2023年底累計吸收電業用戶成本計2,368.14億元。聯合報系資料照
台灣中油強調，自2021年起氣源成本雖大幅增加，惟為配合政府穩定物價政策及維持穩定供電，中油並未足額反映成本，自2021年1月至2023年底累計吸收電業用戶成本計2,368.14億元。聯合報系資料照

網傳天然氣價格大跌，台灣中油26日澄清，該消息是引用美國當地管道天然氣Henry Hub價格（簡稱HH），但HH管道天然氣價格是產地價格，未經液化、冷凍船運送及卸收、儲存、再氣化及管線輸送等之過程，其價格原本就比液化天然氣（LNG）成本來得低，因此將兩者相比並不適當。

台灣中油表示，液化天然氣進口價格公式計算，傳統上都與原油價格連動，例如布蘭特原油或其他指標油價（亞洲進口國常用的日本海關公告之進口原油加權平均價JCC）。目前JCC油價每桶約為86.65美元，仍高於2021年俄烏戰爭前的每桶77.04美元，因此液化天然氣的進口成本，仍維持在穩定的高檔價位。

台灣中油強調，自2021年起氣源成本雖大幅增加，惟為配合政府穩定物價政策及維持穩定供電，中油並未足額反映成本，自2021年1月至2023年底累計吸收電業用戶成本計2,368.14億元。

至於報載經濟部王美花部長曾說台灣中油拿到比俄羅斯天然氣更便宜的合約，結果又以國際情勢致天然氣價格上漲而調漲電價一事，台灣中油表示，原與俄羅斯LNG供應商在庫頁島氣源的中長約於2022年3月屆期，替代該氣源之合約分別於2020、2021年簽定，並於2022年啓運供應，當時全球受COVID-19影響，價格上確實較低，部長是依照台灣中油合約說明事實。2021年中油全年購氣平均價（含長短約及現貨）為10-11美元/每百萬BTU，但俄烏戰爭開始後市場天然氣價迭創歷史新高，甚至曾高達70美元/每百萬BTU，因戰爭全面暴漲的成本並非一兩紙合約可以抵擋。

台灣中油表示，目前國際油氣價仍易受國際政經情勢影響而波動，台灣中油將持續關注未來油價及天然氣市場價格走勢，以穩定供應國內用氣需求為首要目標，並且採「中、長期契約為主、短約現貨為輔」的策略，同時持續分散氣源，並配合政府穩定物價政策滾動式調整。

中油 原油價格 天然氣

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