路迦生醫加速肝癌孤兒藥臨床收案 擬辦理現增1.5億元

路迦生醫（6814）26日表示，該公司多年來致力於拓展LuLym-T記憶型T細胞癌症應用，為加速今年臨床試驗發展，以及加強技術門檻和拉大競爭優勢，路迦董事會決議擬申請辦理2024年度現金增資發行新股案，現金增資籌資股數為5,000張，以每股暫訂發行價30元計算，籌資總金額約為1.5億左右，籌資所募得的總金額將用於投入研發費用。

路迦生醫去年全年合併營收2.32億元，年增25％；營業毛利1.34億元，年增37％；稅後淨損0.47億元、每股稅後虧損1.28元，虧損幅度已較2022年大幅收斂。

路迦生醫強調，去年因積極投入細胞治療臨床試驗，全年營運仍呈虧損情形，但從2023年全年營收達2.32億元、年增25％來看，三大業務包括細胞治療、醫管平台、美妝保養的營收比重分別為9.5％、24.8％、65.7％。細胞治療業務的營收表現，在特管辦法合作之醫院持續擴增，執行個案治療癌症人數逐步增加下，細胞治療事業部的2023年全年營收明顯年增147％。

另外，路迦生醫受惠於美妝品牌效應，帶動國外消費者的購買力道提升，加上日本的經銷商D-Nee Cosmetic穩健的拉貨表現，創造美妝保養的營收比重較去年增加43個百分點，助力2023年營業毛利率較2022年的53％增加5個百分點、達58％，營運虧損明顯較2022年全年大幅收斂。

路迦2023年持續提高研發費用，較2022年增加約38％，主要係公司致力推進免疫細胞療法研發及精進先進製程所致。路迦2023年已陸續和台灣的13家醫院簽約，包括台大醫院、台北榮總在內的醫學中心與大型醫院，進行肝癌預防復發的美國食品藥物管理局（FDA）與台灣衛福部食藥署（TFDA）二期臨床試驗，目前收案數已經超過50%，並預計在今年底前能收案完畢。

路迦也積極與臺北榮總依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體免疫細胞治療(CIK)」治療針對「第一至第三期實體癌（solid tumor），經標準治療無效」或者「實體癌第四期」之病患進行細胞治療施行計畫，成為第六家特管執行醫院為全院七大科同時參與的重點計畫。

路迦生醫指出，世界衛生組織發布2040年全球肝癌確診及死亡人數預測報告指出，2020年，全球估計有90萬人被診斷出罹患肝癌，預計2020年至2040年間，每年肝癌新發病例數將增加55%，推測2040年將診斷出140萬人新罹患肝人，而罹患肝癌後五年內再次復發的機率約為七成以上，屬於高復發率癌種。

針對「肝癌預防復發」的全球新藥市場，迄今全球針對肝癌術後的病人，沒有有效的預防復發的治療或藥物。路迦延續技轉自Lymphotec公司，從日本國家癌症中心發展出來的技術，已在日韓有兩篇三期臨床試驗完成的「LuLym-T」技術。在此基礎上，繼續透過執行美國孤兒藥二期臨床試驗完成，有機會能申請取得美國與台灣的肝癌預防復發有條件式臨時藥證，將在這個專一市場中，五年內有獨佔市場的先行優勢，創造公司未來營收成長大躍進的基石。

展望2024年，路迦將持續借助美妝事業、醫管平台所創造的穩定現金流，全力衝刺「LuLym-T」細胞治療事業持續放大，並看好LuLym-T細胞製劑將成為全球第一個同時在台灣、美國取得肝癌預防復發新藥的細胞治療技術、在台對晚期癌症病人的良好控制率、以及先進製程技術，加上服務模式的解決方案等四大競爭優勢，持續打造公司未來長期營運護城河，並前進海外市場包括泰國、越南、馬來西亞等為目標，同時透過美妝保養產品、醫療設備及照護機構租賃、管理顧問服務收入，齊步奠定路迦營收規模放大，助力細胞治療技術平台未來的發展。

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