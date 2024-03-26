參訪 ICT 產業暨座談 賴副總統盼 ICT 產業持續蓬勃發展

賴清德副總統日前往桃園市華亞科技園區參訪ICT產業暨座談時表示，今年520就任總統後，他的責任除了守護國家安全，就是要讓經濟持續發展。台灣的ICT產業非常強勁，每年相關企業創造2000億美元以上的國際採購。未來希望大家給予支持，讓ICT產業持續蓬勃發展，迎刃而解面對各項挑戰，也期盼透過與業者交流，共同讓產業有更好的發展。

賴副總統致詞時表示，他將在今年5月20日就任總統，他的責任是要讓國家政策無縫接軌，持續穩定前進。除了要守護國家的安全以外，經濟產業是臺灣生存發展的命脈，因此他有另外一個重要的責任，就是來聽取業界先進寶貴的建言，一起努力讓經濟持續發展。

他指出，很多人關注臺灣的半導體產業，其實我們的ICT產業也很強勁，每年相關企業創造了2千億美元以上的國際採購，這也代表我們的實力。如何讓ICT產業持續蓬勃發展，迎刃而解面對各項挑戰，這是他的責任，也希望大家給予支持。

賴副總統感謝公協會、業界代表撥空出席，也請大家多提供建言，讓未來臺灣經濟及產業能持續蓬勃發展。

隨後，賴副總統聽取經濟部產發署署長鄒宇新簡報「立足台灣，打造ICT產業日不落國」，並與業者就電力供應、人才培育、淨零碳排等議題進行座談交流。接著，前往廣達公司參訪，瞭解其運作現況及未來發展願景。

包括經濟部次長曾文生、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁、台灣電路板協會理事長李長明及廣達公司董事長林百里等亦分別出席是項行程。

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