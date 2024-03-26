快訊

超標近40倍...日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：50公斤全數退運銷毀

遠百信義A13寶林茶室爆食物中毒1死 三重聯醫還原39歲男搶救過程

怪男台北車站隨機噴辣椒水 旅客狂咳嗽喊「差點死在那」

參訪 ICT 產業暨座談 賴副總統盼 ICT 產業持續蓬勃發展

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

賴清德副總統日前往桃園市華亞科技園區參訪ICT產業暨座談時表示，今年520就任總統後，他的責任除了守護國家安全，就是要讓經濟持續發展。台灣的ICT產業非常強勁，每年相關企業創造2000億美元以上的國際採購。未來希望大家給予支持，讓ICT產業持續蓬勃發展，迎刃而解面對各項挑戰，也期盼透過與業者交流，共同讓產業有更好的發展。

賴副總統致詞時表示，他將在今年5月20日就任總統，他的責任是要讓國家政策無縫接軌，持續穩定前進。除了要守護國家的安全以外，經濟產業是臺灣生存發展的命脈，因此他有另外一個重要的責任，就是來聽取業界先進寶貴的建言，一起努力讓經濟持續發展。

他指出，很多人關注臺灣的半導體產業，其實我們的ICT產業也很強勁，每年相關企業創造了2千億美元以上的國際採購，這也代表我們的實力。如何讓ICT產業持續蓬勃發展，迎刃而解面對各項挑戰，這是他的責任，也希望大家給予支持。

賴副總統感謝公協會、業界代表撥空出席，也請大家多提供建言，讓未來臺灣經濟及產業能持續蓬勃發展。

隨後，賴副總統聽取經濟部產發署署長鄒宇新簡報「立足台灣，打造ICT產業日不落國」，並與業者就電力供應、人才培育、淨零碳排等議題進行座談交流。接著，前往廣達公司參訪，瞭解其運作現況及未來發展願景。

包括經濟部次長曾文生、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣顯示器產業聯合總會理事長柯富仁、台灣電路板協會理事長李長明及廣達公司董事長林百里等亦分別出席是項行程。

廣達 林百里 經濟部 賴清德 顯示器

延伸閱讀

呼應黃仁勳稱台灣AI革命中心 賴清德產業之旅聚焦AI

民生用電大戶電價調10%？曾文生：千度以上用戶僅2%

碳費2025年上路 蔡總統：助企業減碳

廣達發股息、董座林百里入袋逾88億 網驚喜：百里爸爸

相關新聞

台灣加入自由貿易協定交白卷 陳冲：擺脫貿易壁壘勿畫地自限

行政院前院長陳冲26日呼籲，台灣加入自由貿易協定，也許因經貿環境變遷，或國際戰略需要，在內容上有基本款、豪華款之分，何不...

唐鳳開課了 要在YouTube上開全民AI通識課程

YouTube今（26）日宣布在台灣推出學習課程功能，數位部長唐鳳也即將在YouTube上面開課，第一堂課就是「全民AI...

印度自貿協定傳捷報 陳冲：台灣勿畫地自限 愈走愈窄

3月中旬，印度媒體大幅報導該國與EFTA（歐洲自由貿易協會）完成自貿協定的捷報，總理莫迪更譽為雙邊關係的watershe...

台美倡議名稱華麗卻無進度 陳冲：自由貿易協定不要華而不實的豪華版

新世代金融基金會董事長陳冲今日以「自貿協定應猶在 只是朱顏改」為題發文指出，對於自貿協定，期待有傳統版而不要華而不實的「...

台灣衝綠能是機會或挑戰？ 「老創」與新創的未來該怎麼走

AI和ESG已成今年全球大廠發展關鍵目標，說明台灣科技業追逐技術優勢之餘，也面臨推動零碳排挑戰。但俄烏戰爭衝擊全球經濟持續處於高通膨、高利率環境，再生能源投資成本大幅增加；台廠不只投入成本高昂，還得在各產品發展與海內外布局上，面對海外大廠直球對決。 「這就像是一個投手，後面總有一名主審，會決定你投的是好球還是壞球，所以投手需要先投幾個球，來判斷主審的好球帶在哪裡？」台達能源總經理張立業解釋，「放在企業ESG專案上，就是必須確認利益關係人是否認為你的專案是好球帶。企業是減碳優先，還是建立形象和技術優先？」

撥補救勞保／年改先鋒石發基 為何態度大逆轉「撥補是目前唯一解」

去年全國稅收超出預算數3860億元，也就是所謂超額徵收，扣除地方政府及發行公債後，剩餘僅約1500億元左右，再撥補1千億元給虧損沉重的台電。不只台電嗷嗷待哺，面臨破產危機的勞保年金也是年年靠撥補續命。向來主張勞保改革的勞保局前局長石發基，突然態度大逆轉，說他不擔心破產問題了，而且認為撥補是唯一可行的方法。 勞保基金負債持續攀升，到去年底已達13.4兆元，距離預估勞保年金破產僅剩四年。勞保年金改革是蔡英文第一任總統時就喊出的重要政策，但八年過了一事無成。如果勞保基金沒有大幅改善，恐怕在賴清德總統任內就會發生破產問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。