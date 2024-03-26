台管院2024年第十二屆傑出大陸台商獎 選拔即將開鑼

2024年第十二屆傑出大陸台商獎選拔活動正熱烈展開，雖受中美爭霸與兩岸關係的影響，台北經營管理研究院（以下簡稱台管院）仍繼續舉辦，3月22日起歡迎優秀台商報名，亦懇請兩岸各相關社團與社會賢達推荐優秀台商參加選拔。

台管院院長陳明璋指出，中美貿疫戰進入新的回合，加上兩岸關係的持續惡化低迷，台商遭逢如此巨大的挑戰，環境丕變難測，通貨膨脹不斷肆虐，俄烏戰爭和以阿衝，原物料價格上漲，匯率變化難控，正處於「不確定的年代」。政府與社會各界，更應給予適時的鼓勵和協助，以具體有力的行動，來表彰台商的貢獻。台管院本著雪中送炭的精神，在台商最艱困的此刻，堅持續辦傑出大陸台商獎，以表揚台商在大陸經營有成及轉型升級的努力。

傑出大陸台商獎創辦十一年來，一直深受台商及兩岸政府重視，對台商的經營管理及良好企業文化的塑造都有深遠影響。為凸顯選拔之專業性和公信力，該選拔委員會係由官界、學界、產界所組成。前海基會代理董事長許勝雄擔任第一至六屆的主任委員，他及一百多位選拔委員秉持公平原則，嚴格把關，第七屆起則由前行政院院長陳冲擔任主任委員。

過去十一年已經選出台達電、捷安特及台企聯三任總會長，張漢文、郭山輝及李政宏等傑出大陸台商，同時邀請蕭萬長及陳冲等政府首長頒獎表揚。至今，已選出177家企業、195位企業家，由於選出者相當具有代表性，因此，此項選拔活動頗受各方注意而成為兩岸之間每年的重大盛事。

歷屆得獎台商並組成傑出大陸台商聯誼會，彼此互相交流切磋，由青島大統紡織許利雄董事長創會並擔任第一屆會長，2016年由美喆陳本源董事長擔任第二屆會長，2017年運時通陳燕木董事長擔任第三屆會長，2018年鮮活控股黃國晃董事長擔任第四屆會長，2019年天心天思蔡文卿董事長擔任第五屆會長，2020年永固集團簡國釧董事長擔任第六屆會長，2021年墨力國際柯梓凱董事長擔任第七屆會長，2022年宏智國際集團韓佳宏董事長擔任第八屆會長，2023年由黑雲精密工業陳冠義總經理擔任第九會，2024年則由太學醫療器材歐淑芳董事長擔任第十屆會長。

陳明璋院長指出，台商在疫情影響下再接再厲，一直在創新轉型，力求在大陸的經營安穩成長，因此今年的獎項不因疫情影響仍維持十一項。十一項獎項包括企業績效類的外銷傑出、內銷典範、通路標竿、ESG、創新經營、轉型升級、接班傳承和青年創業等八大獎項，以及特別具有公益意義的協會貢獻、兩岸貢獻及回饋鄉里等三大獎項。

陳冲院長並特別指出，雖然大環境受疫情影響，但疾風知勁草，台商卓絕努力的打拼精神令人欽佩。今年是產業淘汰年，也是歷年來經營環境最惡劣的一年，但台商仍然留在大陸打拼，此時舉辦傑出大陸台商獎深具意義。

陳明璋院長強調，評選過程非常嚴謹，由產、官、學、媒等重量級人士組成選拔委員會，經由初選、複選、實地訪視、決選四階段，採書面與實地訪談方式，並經各委員深入及反覆討論，一再評量，始決定當選名單。他說，已得獎之前十一屆傑出大陸台商，都是正派經營的企業，且在品質安全、環保、勞動關係等皆有卓越表現，並重視社會責任與消費者權益及積極從事公益活動。

陳冲院長指出，參選者可自薦，或由大陸台商協會、兩岸相關行業公（協）會等推薦參選。參選者經「資格審查」後，再經由相關政府首長，公（協）會、台商協會負責人，媒體與企業界先進，專家學者等所組成的評選委員會評選。前十一屆在各地台商協會及知名律師、會計師及顧問師等推薦下，選出多位傑出台商，讓外界知道台商在海外打拼奮鬥的精神。

有興趣參與選拔台商請與台北經營管理研究院秘書處（傑出台商選拔評審委員會）聯絡，台管院將提供相關報名表格資料，請填寫後報名參加，選拔辦法詳情參閱網站www.mit-tpe.org公告。聯絡人：洪先生、許主任。台北市基隆路二段 221 號 4 樓 ，電話:(02) 8732-3216，e-mail：apply.select.mit@gmail.com， http:// www.mit-tpe.org。

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