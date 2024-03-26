台灣加入自由貿易協定交白卷 陳冲：擺脫貿易壁壘勿畫地自限

行政院前院長陳冲26日呼籲，台灣加入自由貿易協定，也許因經貿環境變遷，或國際戰略需要，在內容上有基本款、豪華款之分，何不從風險管理觀點，重新規劃可讓困居國內的業者破除貿易壁壘的方策，不要只翹首企足豪華版、以免落於總是「獨憔悴」的結果。

陳冲表示，3月中旬，印度媒體大幅報導該國與EFTA(歐洲自由貿易協會)完成自貿協定的捷報，莫迪總理更譽為雙邊關係的watershed moment（分水嶺），除引進15年千億的投資外，自貿協定傳統版的關稅減讓、市場准入，仍是要角，看新聞稿中琳瑯滿目的減讓項目，就知專家所謂「減讓已非時尚」之說，不攻自破。

多年來在經貿談判桌上，印度常扮演壞事者的角色，例如在共識決的WTO每持異議，以致十年前經濟學人曾以大象(印度象)踏翻小船的漫畫，挖苦久無結論的峇里套案。至於RCEP談判又是一例，最後是印度被退出，RCEP才得順利成案出台。不過也不要低估印度左右逢源的本領，邇來能自在穿梭於北京主導的金磚組織，以及美國主導的IPEF之間，就可看出印度也挺能善用國際間的矛盾，收割本身的利益。

陳冲指出，說到IPEF(印太經濟架構)，是美國重要地緣政經手腕，理論上具關鍵角色的台灣，卻一直無緣加入。美國另起小灶，專供台北使用，名為21世紀台美倡議，名稱華麗，初版行將屆滿一年，一年來高層財經官員不斷解釋，美國政策已不再談關稅減讓及市場准入；不論台美倡議或IPEF或是(美洲的)APEP，只能談公平貿易、供應鏈、減碳、智財權、貿易便捷化等豪華款議題，話雖不錯，但洞悉行情者都了解，IPEF成員相互間、或與美國間，都早簽訂不少雙邊或多邊的自貿協定，自然不須基本款的自貿協定，也樂得配合美國的連橫外交，但中華民國情況全然不同，立國貿易導向，需要的是關稅減讓等比較陽春/初級的內容，而在世界經貿體系，台灣恰處於「斯人獨憔悴」的尷尬局面。

陳冲指出，由於外交困境，我國原寄望本世紀初終於參與的WTO，能提供諮商平台，2003年世貿主導的多哈回合談判實質失敗，說實質失敗，並不為過，20年來WTO會議除貿易便捷化這種low-hanging fruit外，毫無寸進，即知所言不虛。2004年迄今廿載，全世界增加數以百計的雙邊或多邊自貿協定，唯獨我們除2012年前後力拼擠出的台星、台紐協議外，基本上是一張白卷。現實議題是，在地緣經濟碎片化的時代，台灣亟須擺脫貿易壁壘，需要簽署雙邊或參加CPTPP、RCEP、IPEF等多邊協議，否則只有畫地自限，愈走愈窄，最後動搖國本。

陳冲說，回顧2017年，當時行政院長在立院矢志爭取自貿協定，但無目標，他5月23日於報端建議可由EFTA(成員有瑞士、冰島、挪威、列支敦斯登四國)著手，因該協會產品與我互補、總人口相當(略低於我國)、成員多與大陸已有自貿協定(阻力較小)，也可藉此練兵培訓談判人力。可惜言者諄諄，未獲當政者青眼，如今看到印度選EFTA長期經營有成，頗有感慨；當政者常自詡對外經貿成果，何不畫出一張Roadmap（藍圖），指出未來方向究竟在哪？

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