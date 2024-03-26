債市續獲資金流入 美國與全球市場吸金

AI和ESG已成今年全球大廠發展關鍵目標，說明台灣科技業追逐技術優勢之餘，也面臨推動零碳排挑戰。但俄烏戰爭衝擊全球經濟持續處於高通膨、高利率環境，再生能源投資成本大幅增加；台廠不只投入成本高昂，還得在各產品發展與海內外布局上，面對海外大廠直球對決。 「這就像是一個投手，後面總有一名主審，會決定你投的是好球還是壞球，所以投手需要先投幾個球，來判斷主審的好球帶在哪裡？」台達能源總經理張立業解釋，「放在企業ESG專案上，就是必須確認利益關係人是否認為你的專案是好球帶。企業是減碳優先，還是建立形象和技術優先？」

2024-03-26 10:00