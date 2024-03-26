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債市續獲資金流入 美國與全球市場吸金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

債市上周續獲資金流入但動能放緩，整體固定收益型ETF資金淨流入39.72億美元，主要為美國債市獲29.75億美元淨流入，全球債市獲12.88億美元淨流入；但歐洲、新興市場、新興市場當地貨幣債市分別遭5.3億、2.2億與1.54億美元資金淨流出。就債券信評類別而言，投資級債ETF與非投資級債ETF分別獲16.69億與8.02億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人班傑明．克萊爾表示，美國高評級綜合債市指數到期殖利率脫離10多年來的低檔區，最新已高達4.59%。而且各債市殖利率普遍高於2007年以來平均，美國公債和抵押債等高品質債殖利率更到罕見的高水準，再加上聯準會等主要央行貨幣政策轉趨寬鬆的助攻，為現階段投資布局債市的兩大利基。

主要債券型ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)
主要債券型ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)

債市 殖利率 美國公債

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