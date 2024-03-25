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終結史上最長黑！製造業生產將逐月、逐季成長 傳產景氣有望回溫

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部認為，製造業生產已正式結束自2022年6月以來史上最長黑走勢，終於轉為正成長。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
經濟部認為，製造業生產已正式結束自2022年6月以來史上最長黑走勢，終於轉為正成長。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

經濟部25日表示，今年前2月工業生產累計平均指數85.01，年增7.24%；其中今年前2月製造業生產累計平均指數84.64，年增7.47%。經濟部認為，製造業生產已正式結束自2022年6月以來史上最長黑走勢，終於轉為正成長。經濟部並預測，3月製造業生產將為正成長，且逐季愈來愈好，傳統產業有望同步回溫。

經濟部預測3月製造業生產指數將年增1.5%至6%；預估第1季製造業生產指數年增5.3%至6.9%。

經濟部統計處副處長黃偉傑分析，自2023年下半年起，AI伺服器及高階晶片撐住國內工業生產表現，而近期美國經濟表現比預期好，國際經濟預測機構接連上修2024年全球經濟成長預測值，有機會趕上2023年水準，這波全球景氣回溫有望帶動長期低迷的傳統產業之生產。

經濟部表示，因農曆春節落點不同，2024年2月工業生產指數78.48，製造業生產指數77.96，雙雙分別年減1.1%、年減1.2%。即便有春節因素干擾，因AI商機帶動，2月電子零組件業生產年增9.8%，其中積體電路業生產年增13.81%，雙雙呈連續第2個月正成長，也雙雙創下歷年同月次高紀錄。2月電腦電子光學製品業生產年增3.86%，指數為連續8個月正成長，並創歷年同月新高。

若合併看今年前2月態勢更為樂觀。黃偉傑表示，累計1至2月較上年同期增加7.47%，其中電子零組件業年增10.11%，主因12吋晶圓代工受惠人工智慧與高速運算需求強勁而持續增產所致。電腦電子產品及光學製品業1至2月累計平均生產指數創歷年同期新高，年增18.28%，主因人工智慧應用及雲端資料服務需求成長，加上手機鏡頭訂單挹注所致。

傳統產業亦有好消息。累計1至2月基本金屬業、機械設備業分別年增3.78%、3.65%，主因受惠客戶回補庫存需求增加，加以上年同期比較基數相對 較低；汽車及其零件業年增8.82%，主因受惠電動轎車、汽車零件需求增加；化學材料及肥料業則因下游客戶部分產品庫存仍高，加以國外產能開出抑低國內訂單，致年減0.34%，減幅明顯縮小。

展望未來，黃偉傑認為，全球經濟復甦步調仍受高利率、美中科技紛爭、俄烏戰爭、紅海衝突等風險影響，惟高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，帶動半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈訂單持續增長，加以終端消費動能緩步回溫，可望推升我國製造業生產續呈成長走勢。

工業生產指數 經濟部 製造業

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