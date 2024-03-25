漲電價將衝擊外食、餐飲業？經濟部：消費動能仍旺

經濟部25日發布2024年1至2月批發零售餐飲營業額統計，受惠於春節假期購物旅遊人潮，零售業營業額達7,693億元，餐飲業營業額1,884億元，雙雙創歷年同期新高，分別年增4.3%、及5.7%。春節過後，即便在高基期下，民間消費仍不悲觀，經濟部預期，3月零售業年增率呈小幅成長，餐飲業則會成長近一成。

至於國內電價將自4月起調漲，店家反映成本，是否會影響民間消費動能？經濟部統計處副處長黃偉傑表示，要看店家會不會反映及如何反映，如果是一次反映影響就比較大。此外，隨著最低工資調升、財政部減稅措施，以及近期台股表現佳，亦有助於帶動民間消費。

黃偉傑說，理論上，漲電價，業者反映成本，提高售價，會影響消費動能；但在實務上，要視實際情況而定。例如，民眾減少外食，改成自煮，如此就會衝擊餐飲業營業額，但是零售業中的超市、量販營業額就會攀升，就像疫情期間一樣。

內需持續強強滾。單看2月，受惠於春節連假人潮湧現，2月零售業營業額3,599億元，為歷年同月新高，年增9.3%，為連續30個月正成長。2月餐飲業營業額969億元，為歷年單月次高、歷年同期新高，年增達24.6%，亦為歷年同月最大漲幅。惟2月批發業因工作天數較少，營業額8,252億元，年減4.2%。

展望未來，黃偉傑表示，批發業受惠人工智慧、高效能運算等新興應用續強，加上國內消費動能穩定增長，預估營業額年增率將轉為正成長；零售業受惠消暑、換季商機顯現，可望維繫成長動能，惟在去年高基期下，預期3月年增3%；餐飲業因3月假期較2月少，營業額恐較上月減少，但與上年同月相比，在業者積極開發新品牌及展店策略下，預估營業額年增率續呈增勢，預期成長一成左右。

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