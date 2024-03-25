國發會：前二月公建經費執行破千億 達成率創17年新高

國發會副主委高仙桂25日表示，2024年整體公共建設計畫截至2月底經費執行1,037億元，經費達成率13.34%，是首度前兩個月就破千億元，創有紀錄以來、近17年同期新高。

國發會119次委員會議今召開，會中由國發會報告今年整體公共建設計畫推動情形，以及經濟部、國發會及勞動部報告「產業投資五大要素優化政策112年度執行總成效」，並由國發會副主委高仙桂主持委員會議後記者會。

關於公建經費執行效率，國發會主委龔明鑫對此表示，今年公共建設推動有好的開始，各部會仍應持續管控各月經費執行目標達成情形，並盤點執行異常或具潛在風險個案計畫，掌握關鍵問題，研提改善對策及早解決，如涉及跨機關協調事項，可透過工程會督導會報既有機制協處。

龔明鑫指出，因應今年公共建設經費規模接近7,800億元，創近17年新高，已請各部會依據所屬計畫年度工作排程，檢視年度經費配置之合理性，尤其是過度集中於第4季或年底執行者，應評估提前執行，並預留估驗計價及經費核銷作業所需時程，儘速將應付款項撥付廠商，以利提升年底經費執行績效。

龔明鑫還提到，淨零轉型是國家推動重要政策，已請主政機關掌握各項工作重點，並因應國內發展情況，透過階段性目標設定、法規整合與調整等逐步落實推動，同時展開後續年度預算籌編事宜，就具促進淨零排放目標及效益計畫，優先編列預算辦理。

此外，25日國發會委員會議會中亦請經濟部、國發會及勞動部就「產業投資五大要素優化政策112年度執行總成效」案進行報告。

龔明鑫除肯定及感謝各執行部會的努力，也表示面對淨零轉型之發展趨勢，請各要素執行部會超前部署，持續精進產業投資環境，並協助產業深化國際鏈結與合作，以打造台灣成為全球產業供應鏈的關鍵角色，推升國家整體永續競爭力。

在供電要素部分，經濟部表示，太陽光電併網量至2023年底已累計完成12.42GW；離岸風電283座風力機，裝置容量達2.25 GW；智慧電表布建累計完成270.7萬戶。為實現2050淨零排放目標及能源轉型政策，政府將積極擴增再生能源裝置容量，並持續優化能源法規制度以建構更健全的發展環境，同時加速智慧電表布建，發展相關儲能設施，確保供電穩定。

經濟部並強調，已將台商回流、半導體產業，以及AI爆發等未來7~8年的用電需求估計進去，「不會有缺電問題」。

土地要素部分，經濟部表示，為提供台商回台投資及企業投資等用地需求，積極協助企業排除產業用地取得障礙，2019至2023年推動工業區更新立體化發展方案已新增樓地板面積（容積獎勵部分）約13.9萬平方公尺，新增投資額約403.68億元；未來將完成與台糖公司合作開發產業園區，中埔、水上、新市、北高雄及褒忠等五處園區開發與招商。

供水要素部分，經濟部則說，自2017年至2023年累計增加每日221萬噸水源，相當於全台20%用水量；2023年已達成每日增供23.85萬噸穩定供水目標，預計2024年再增加每日15.6萬噸水源及80萬噸調度水量。為因應氣候變遷及降雨變化大之風險，經濟部將加速水庫加高、海淡廠及伏流水等水資源開發建設，提高供水能力及增加枯水期保險水源，並強化區域調度供水管網串接，確保供水穩定及備援能力。

優化人才和勞工要素部分，國發會說，隨著世界各國對勞動力與人才競逐日益劇烈，政府將持續透過跨部會合作機制，鬆綁法令規定，並積極規劃推動相關措施，內外並進提升人才之質量，同時配合2050淨零排放目標，強化綠領人才的培育，開創新世代國際競爭力。另為因應我國產業勞動力需求，勞動部亦將偕同相關部會持續關注引進外籍移工情形，並透過「移工留才久用方案」留用外國技術人力，並強化本勞技術培訓與聘用，開發優質勞動力及強化勞工技術能力，提供產業所需人力。

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