台經院發布2月三大營業氣候測驗點 製造業創23個月新高

台經院25日公布2月景氣動向調查，三大營業氣候測驗點呈現「二降一升」，其中製造業雖連三個月成長，創23個月新高，但增幅趨近於持平表現。不過，製造業廠商對未來半年景氣表現看法轉為樂觀。

台經院今舉行3月景氣動向調查報告記者會，由景氣預測中心主任孫明德和台經院產經資料庫總監劉佩真主持，並就電價調漲、央行升息半碼對今年整體經濟是否帶來衝擊進行說明。

台經院今發布2月製造業營業氣候測驗點為98.18點，月增0.06點，連三升，創23個月新高；國內消費受農曆春節上班天數較少影響續呈下滑，服務業營業氣候測驗點為92.72點，月減0.46點；而營建業2月的營業氣候測驗點為103.66點，月減2.86點，下跌較為明顯，因碳費徵收在即，相關預算規劃進程暫緩，再加上缺工問題嚴重，結束了三個月上揚的態勢轉為下滑。

台經院指出，根據院內對製造業廠商所做2024年2月問卷結果顯示，認為2月景氣為「好」比率為11.7%，較1月31.5%減少19.8個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為36.7%，較1月21.9%增加14.8個百分點。但，若由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由2024年1月的27.6%增加22.6個百分點至當月的50.2%，看壞比率則由1月的19.8%減少8.7個百分點至當月的11.1%，化學工業、化學製品業、機械設備製造業、電力機械業與電子機械業均看好未來半年景氣看法，鋼鐵基本工業與金屬製品業對未來半年景氣看法多偏向持平。

此外，針對近來央行宣布升息半碼、電價4月確定調漲，外界憂心通膨蠢蠢欲動恐衝擊今年全年的經濟成長。台經院景氣預測中心主任孫明德認為，這次電價的調幅，對經濟傷害不明顯，且政府針對物價部分有配套措施，影響不會太大。

關於央行宣布升息半碼部分，孫明德則表示，利率僅2%左右，對經濟冷卻程度「如同燒了一把大火，只拿一把水槍噴兩滴水」，除非像美國暴力式升息，利率升至5%以上，才會對經濟冷卻產生一定的影響。因此，台經院預估，不論央行升息或電價調漲對今年經濟影響有限，全年經濟成長率仍上看3%。

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