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祕魯銅礦產量下降、大陸工業產值上升 投資人看好銅價走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據中國國家統計局（NBS）公布最新數據顯示，今(2024)年1-2月中國工業產值年增7.0%，較去年12月的6.8%有所加快，並且優於市場預期。而固定資產投資則是年增4.2%，也同步優於預期的3.2%。表現亮眼的經濟數據也激勵近期市場投資者的信心，並帶動銅價持續走高。

不過，BMO資本市場大宗商品研究董事總經理Colin Hamilton表示：「上海期貨交易所SHFE的銅庫存增幅超出了我們的預期，但我們預計庫存將在未來幾週內會開始下降。如果庫存增長的速度沒有放緩，投資者將開始質疑冶煉廠是否真的在減產，以及建築活動疲軟的影響是否開始對市場產生更大的影響。」

此外，英國國家電網提出了一項740億美元的投資計劃，在2030年以後增強電網網絡，以滿足英國電力需求的預期增長和可再生能源項目的增加。英國的目標是到2035年實現電力產業脫碳，這將需要更多再生能源發電廠，例如需要連接到電網的風能和太陽能發電廠。

另外，安地斯國家礦業和能源部表示，全球第二大紅色金屬生產國秘魯1月銅產量約為20.54萬噸，月減19.5%、年減1.2%。

街口投信分析，根據美國商品期貨交易委員會的最新數據顯示，截至3月19日為止，非商業投資人的銅期貨留倉淨部位，從前一周的5,427口淨多單大幅增加至31,925口淨多單，顯示市場投資人看好銅價的後續走勢，因而大幅加碼多方部位。

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