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1月全體員工均薪8.5萬 藍委：產業失衡

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

行政院主計總處十四日公布，今年一月底全體受僱員工總薪資平均為八萬五七九六元。國民黨立委黃健豪昨表示，數據非常不符合現況，國民黨立委徐巧芯也提到，台灣現已出現產業失衡情況，集中在特定產業，預期服務業在漲電價後，收益更差。

根據主計總處統計，一月全體受僱員工經常性薪資平均為四萬六一四○元，月增百分之一點二二，年增百分之二點三○；獎金及加班費等非經常性薪資三萬九六五六元，合計後總薪資平均為八萬五七九六元，年減百分之十八點五四。

全體受僱員工薪資為各行業之平均結果為，一月金融及保險業、出版影音及資通訊業經常性薪資為六萬九一二○元、六萬六三九○元，相對較高；製造業四萬三九九六元，其中電子零組件製造業五萬五二五三元；住宿及餐飲業三萬四二一二元、其他服務業（含美容美髮按摩等）三萬五七九三元，相對較低。

徐巧芯表示，台灣產業有失衡現況，把工業跟服務業加在一起，薪資當然高。

徐巧芯表示，僅論服務業，最多人從事的服務業現況是不好的，尤其漲電價後，預期服務業整體收益更差，薪資成長可能不僅暫緩，有些店恐經營不下去，浮現產業人數下降、失業率上升的問題。

黃健豪直言，主計總處統計數據非常不符合現況，台積電一個人的薪水可抵一般服務業兩、三人的薪水，這是嚴重失衡，若政府是依據這樣的統計數字施政，難怪台灣年輕人的薪水一直無法往上提升，消費者物價指數（ＣＰＩ）這麼難看。主計總處是政府施政的重要幕僚單位，也是政府看事的眼睛，如此是政府瞎眼執政。

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