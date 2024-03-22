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台中社創基地再傳捷報​ 2團隊入選經濟部社創選品

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
永吉搬家起重行回收床墊、沙發等二手傢俱重新製作，推動再生循環經濟。台中市社會局提供
永吉搬家起重行回收床墊、沙發等二手傢俱重新製作，推動再生循環經濟。台中市社會局提供

台中市政府社會局和社會創新實驗基地協力輔導有成，第13期進駐團隊群惢整合服務公司與永吉搬家起重行，在經濟效益、社會影響力和環境永續性等指標表現出色，入選經濟部中小及新創企業署「113年度Buying Power社創選品」，產品和服務內容將收錄於Buying Power社創選品採購手冊。

社會局表示，經濟部自2017年推動「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」，每年遴選七大類別(食、衣、住、福、育、樂、眾)共80家廠商，串聯有理念的社會創新組織與企業，鼓勵工商界採購相關產品、 服務或合作。

社創選品評選標準嚴格，入選不僅是肯定團隊努力，更代表認可社會局與台中社創基地的輔導方針。

社會局說明，群惢整合服務公司完善AED設備檢修，辦理專業急救認證課程，提升民眾的急救基本知識。該公司去年獲得社創選品「福」類別首獎，今年精進提升，連續二年獲獎，展現持續進步與不斷改善的決心。

永吉搬家起重行回收床墊、沙發和懶骨頭等二手傢俱重新製作；同時利用廢棄傢俱的椰殼製成生物碳，推動再生循環經濟，減少廢棄物浪費和碳排放，積極響應台中市政府「2050淨零碳排」目標。

該公司首次申請進駐台中社創基地便榮獲入選佳績，運用靈活創新商業模式，開發具有市場潛力的產品，實現環保和經濟雙重效益，帶來新的永續思維。

台中社創基地成立以來，支持育成超過100個團隊，不但提供場地和創業資源支持，更以專業的顧問輔導師資，積極輔導進駐團隊，推廣社會創新與永續發展目標的理念。

更多社會創新活動資訊，可瀏覽查詢「臺中社會創新實驗基地」臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/TCCSIU)及官方網站，另可至Apple Podcast、Spotify、KKBOX等平台收聽「蛤？什麼是社會創新？」Podcast節目，瞭解更多社會創新品牌故事。

群惢整合服務公司完善AED設備檢修，辦理專業急救認證課程。台中市社會局提供
群惢整合服務公司完善AED設備檢修，辦理專業急救認證課程。台中市社會局提供

Podcast 經濟部

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