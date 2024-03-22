鄭文燦召開穩定物價小組會議 決議加碼第11波大宗物資減徵

行政院副院長鄭文燦22日召開穩定物價小組會議，責請農業部及經濟部等相關單位，密切掌握清明祭祖常用的牲禮、供品等重要應節物資價量情勢，確保滿足國人需求。另考量地緣政治風險不確性仍高、氣候異常風險漸趨頻繁，為提前因應原物料價格波動風險，遵照行政院長陳建仁於3月21日院會指示，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至本年6月底，持續從源頭減輕業者營運負擔，力求穩定民生物價。

受全球高利率環境影響，國際原物料價格持續回落，我國進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格逐步趨穩，國內物價上漲壓力亦略為趨緩。惟俄烏戰爭、以哈衝突及紅海危機未歇，地緣政治風險加劇、極端氣候頻率增加，加以主要產油國決議延長減產協議，致使原油及大宗物資價格波動風險加大，CRB全球商品指數由112年12月12日的相對低點258.1點，上升至本年3月21日的286.6點；其中，原油價格緩步上升，布蘭特原油價格由112年12月的77.58美元，漲至本年2月的83.54美元。

考量地緣政治及氣候異常等通膨風險續存，為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，保護消費者權益，原實施第10波減徵關鍵原物料稅負措施至本年3月底，會議決議加碼延長至本年6月底：

一、免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅。

二、免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半。

三、汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半。

鄭文燦也責請經濟部、農業部等相關部會持續與業者、公協會聯繫溝通，籲請廠商共體時艱，酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，落實稅負減徵措施之原意。

清明時節將至，國人掃墓祭祖，緬懷先人，延續慎終追遠的美德。各地家戶展開清明祭祀，推升豬、雞、魚等牲禮，以及水果、花卉等農產品需求。鄭文燦指示農業部嚴密監控批發市場行情變動，落實各項調配措施，確保市場供貨無虞。農業部已盤點各項應節農產品，並於節前加強調配或增加供應，包括：毛豬增加5%、土雞增加11%、水產品增加7%、花卉增加40%等，加以蔬菜及當令水果正值產期，供應充裕，可充分滿足各地消費需求。

另一方面，節氣已入春分，氣候變化極端且劇烈，鄭文燦提醒農業部持續強化氣象及產銷資訊之整合與揭露，確保農民取得相關資訊的便利性、即時性，以加強預防及因應氣候變化風險；另密切關注農產品受氣候影響狀況，協調產銷班、農會等團體，視情況提供農民必要協助。

清明連假適逢兒童節，將帶動觀光旅遊及各地親子娛樂活動，推升熱門景點的餐飲等外食需求，鄭文燦責請經濟部注意指標餐飲商品價格變化情況，並請「物價聯合稽查小組」掌握商品價格變動之合理性，若有異常，即時啟動稽查，防範不肖業者趁觀光及娛樂需求增加時，行哄抬、壟斷、囤積等不法情事，確保國旅品質優良，讓國人開心出遊，安心消費。

商品推薦