工研院聯手日商瑞穗銀行開啟三大合作領域
工研院與日本瑞穗銀行於22日簽署合作協議，雙方將針對「臺日產業情報交流」、「臺日新創媒合」以及「鏈結臺灣法人技術能量」三大領域，進一步加強雙方交流與合作。此次雙方合作聚焦工研院提供瑞穗銀行客製化的產業情報及分析，助日企掌握最新臺灣產業動態；同時鏈結工研院扶植新創及整合法人研發能量，攜手開拓臺日新創產業新藍海市場。
經濟部產業技術司司長邱求慧出席見證並表示，這次工研院與瑞穗銀行簽署合作協議，建立跨法人新創台日合作平台，將為臺灣新創企業提供重要資源：首先，透過平台提供日本產業資訊和技術需求，鏈結瑞穗龐大的客戶群，促進市場媒合；其次，結合瑞穗的加速器，助國內新創企業進軍國際市場。
工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，工研院長期推動台日產業技術交流與合作，1987年就在日本東京設立辦公室，深耕日本企業更建立起深厚情誼。此次與瑞穗銀行合作主要包括「臺日產業情報交流」、「臺日新創媒合」及「鏈結臺灣法人技術能量」三大面向。工研院IEK產業情報網將依瑞穗銀行需求提供客製化產業趨勢、技術資訊以及調查研究，協助日本企業掌握市場動態，並鏈結工研院的高研發技術能量，促進法人研究機關與日本企業之技術交流與合作。
日本臺灣交流協會副代表服部崇亦出席見證並指出，工研院與日商瑞穗銀行一直致力於協助台日新創進行創投媒合，同時推動臺灣企業的技術研發交流，為臺日企業合作做出了許多貢獻。近年來，臺日企業在半導體領域的合作引起了廣泛關注。此時雙方簽署合作協議，不僅是呼應臺日在半導體等先進技術領域合作需求趨勢，更進一步推動了台日產業合作。
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