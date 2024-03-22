工研院聯手日商瑞穗銀行開啟三大合作領域

TikTok到底該不該禁，近來成為全球話題，畢竟，TikTok上面的短影音內容，有的歡樂、好笑，但也有些影片成為毒品、色情、校園霸凌的溫床。面對全球用戶每天上傳成千上萬支影片，要想維護平台網路環境不是一件容易的事，為此，TikTok也建置了一個 高達4萬人的「信任與安全」團隊，能奏效嗎？

2024-03-22 13:00