快訊

總統府憲兵自戕案有內幕！遭爆「假哨表」應付督導 憲指部未否認

北市還原「剴剴案」時序！曝涉虐保母托育環境髒亂、瀰漫濃濃菸味

泡湯偷拍片2度流出 北投「皇池」：不論最後是誰都將提告

工研院聯手日商瑞穗銀行開啟三大合作領域

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
在經濟部支持下，工研院與瑞穗銀行合作包括「臺日產業情報交流」、「臺日新創媒合」及「鏈結臺灣法人技術能量」三大面向。圖左起為日商瑞穗銀行臺北‧臺中‧高雄分行總經理村田温、日本臺灣交流協會副代表服部崇、經濟部產業技術司司長邱求慧、工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲。工研院／提供
在經濟部支持下，工研院與瑞穗銀行合作包括「臺日產業情報交流」、「臺日新創媒合」及「鏈結臺灣法人技術能量」三大面向。圖左起為日商瑞穗銀行臺北‧臺中‧高雄分行總經理村田温、日本臺灣交流協會副代表服部崇、經濟部產業技術司司長邱求慧、工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲。工研院／提供

工研院日本瑞穗銀行於22日簽署合作協議，雙方將針對「臺日產業情報交流」、「臺日新創媒合」以及「鏈結臺灣法人技術能量」三大領域，進一步加強雙方交流與合作。此次雙方合作聚焦工研院提供瑞穗銀行客製化的產業情報及分析，助日企掌握最新臺灣產業動態；同時鏈結工研院扶植新創及整合法人研發能量，攜手開拓臺日新創產業新藍海市場。

經濟部產業技術司司長邱求慧出席見證並表示，這次工研院與瑞穗銀行簽署合作協議，建立跨法人新創台日合作平台，將為臺灣新創企業提供重要資源：首先，透過平台提供日本產業資訊和技術需求，鏈結瑞穗龐大的客戶群，促進市場媒合；其次，結合瑞穗的加速器，助國內新創企業進軍國際市場。

工研院副總暨產業科技國際策略發展所所長林昭憲指出，工研院長期推動台日產業技術交流與合作，1987年就在日本東京設立辦公室，深耕日本企業更建立起深厚情誼。此次與瑞穗銀行合作主要包括「臺日產業情報交流」、「臺日新創媒合」及「鏈結臺灣法人技術能量」三大面向。工研院IEK產業情報網將依瑞穗銀行需求提供客製化產業趨勢、技術資訊以及調查研究，協助日本企業掌握市場動態，並鏈結工研院的高研發技術能量，促進法人研究機關與日本企業之技術交流與合作。

日本臺灣交流協會副代表服部崇亦出席見證並指出，工研院與日商瑞穗銀行一直致力於協助台日新創進行創投媒合，同時推動臺灣企業的技術研發交流，為臺日企業合作做出了許多貢獻。近年來，臺日企業在半導體領域的合作引起了廣泛關注。此時雙方簽署合作協議，不僅是呼應臺日在半導體等先進技術領域合作需求趨勢，更進一步推動了台日產業合作。

半導體 工研院 日本

延伸閱讀

MLB／水原一平被道奇開除 恐被日本教科書除名

日本結束負利率 日圓會升？影響台積電熊本投資？專家：觀察「2指標」

RMT集團加碼再生醫療 台灣博醫能攜手工研院

工研院攜手Arm打造世界級驗證中心 強化AIoT產業鏈結

相關新聞

半導體用電爆發性成長 2月電力景氣燈號亮綠燈

台灣綜合研究院今天發布2024年2月EPI電力景氣指數，2月適逢農曆春節假期，工作日數較少，致全國產業高壓以上用電量較去...

2月失業率攀高至3.39% 主計總處：仍為近24年同月最低

主計總處22日公布2024年2月失業率為3.39%，較今年元月上升0.08個百分點，雖結束連五降，但仍為近24年同月最低...

因應央行升息 勞動部全額補貼「勞工紓困貸款」升息半碼利息

中央銀行宣布升息半碼（0.125%），為減輕勞工朋友的生活負擔，勞動部22日表示，將全額補貼升息半碼的貸款利息。

TikTok該禁嗎／阻TikTok成色情暴力溫床 靠一支4萬人團隊審片有用嗎？

TikTok到底該不該禁，近來成為全球話題，畢竟，TikTok上面的短影音內容，有的歡樂、好笑，但也有些影片成為毒品、色情、校園霸凌的溫床。面對全球用戶每天上傳成千上萬支影片，要想維護平台網路環境不是一件容易的事，為此，TikTok也建置了一個 高達4萬人的「信任與安全」團隊，能奏效嗎？

影／央行總裁楊金龍：台灣實質負利率適中 將逐步回正

央行總裁楊金龍21日指出，台灣實質負利率利率為-0.873％，「屬於適中」，加上央行此次升息半碼（0.125個百分點），...

半導體復甦態勢明朗 台綜院2月電力景氣燈號續亮綠燈

台綜院22日發布2024年2月台灣EPI電力景氣指數，由於2月適逢農曆春節假期，工作日數較少，全國產業高壓以上用電量較去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。