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崴能源備標3-2風場建置 攜手世紀集團簽訂合作備忘錄

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
森崴能源將攜手世紀集團跨足離岸風電風場的投資建置，積極備標第三階段第二期（3-2）標案，投資建置600MW離岸風場。圖/森崴能源提供
森崴能源將攜手世紀集團跨足離岸風電風場的投資建置，積極備標第三階段第二期（3-2）標案，投資建置600MW離岸風場。圖/森崴能源提供

森崴能源（6806）為首家本土離岸風電EPCI統包商，繼旗下富崴能源承攬台電離岸風電二期計畫，今（22）日宣布將跨足離岸風電風場的投資建置，積極備標第三階段第二期（3-2）標案，投資建置總裝置容量達600MW（百萬瓦）離岸風場。

由於國產化水下基礎列為區段開發3-2期的加分項目，森崴能源延續台電二期的合作經驗，再次攜手世紀集團旗下世紀風電及世紀樺欣兩大公司，今（22）日上午假世紀風電台北港廠區，由森崴能源總經理胡惠森及世紀集團董事長賴文祥共同簽署「離岸風電區塊開發3-2水下基礎供應合作備忘錄」，優先採用國產水下基礎結構，連同執行中的台電二期294.5MW風場，近達1GW的風場規模，將是本土最大規模的風電運維業者。

森崴能源總經理胡惠森表示，為完善整個離岸風電團隊，降低風場建置風險，森崴能源2022年成立寶崴海事工程公司（SFE），並斥資百餘億元打造4000噸「巨人號」重吊船，及水下升降安裝船，未來60米水深內都可以自行施工，也是首家擁有自已船隊和海工團隊的風場業主。配合自有的綠電交易平台富威電力（6994）可自行銷售綠電，以及去年赴越南投資的海外布局，下一步將爭取海外離岸風場投資建置及售電，晉升為國際級的全方位離岸風電公司。

身兼世紀鋼、世紀風電、世紀樺欣董事長的賴文祥致詞時強調，世紀集團目前手中擁有富崴能源台電二期及海龍風場訂單，未來延續3-2期的供應合約，將可提高世紀風電的嫁動率，產能滿載。

目前世紀風電台北港區已完成富崴能源委託之5座套管式水下基礎（Jacket），本月底將共完成9座套管式水下基礎，後續每個月將持續完成4-5座套管式水下基礎，而124支水下基樁（Pin Pile）已在世紀樺欣台中港區全數完成製作，以期達成台電二期31座套管式水下基礎與124支水下基樁的供應合約。

簽約典禮選在世紀風電台北港場區，由世紀集團董事長賴文祥與森崴能源總經理胡惠森共同簽署，與會貴賓包括世紀鋼總經理李育慶、執行副總賴俊成、世紀風電總經理林明政、業務副總賴宣邠、世紀樺欣總經理黃國誌、富崴能源副總吳念祖及森崴能源副總謝承哲、風力事業處處長范宜鈞、規劃部課長李權恆等人。

森崴能源總經理胡惠森（右）今日與世紀集團董事長賴文祥共同簽署「離岸風電區塊開發3-2水下基礎供應合作備忘錄」。圖/森崴能源提供
森崴能源總經理胡惠森（右）今日與世紀集團董事長賴文祥共同簽署「離岸風電區塊開發3-2水下基礎供應合作備忘錄」。圖/森崴能源提供

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