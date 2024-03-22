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副總統賴清德訪視亞創中心 盼2030年產值可達到400億元

經濟日報／ 記者宋健生/嘉義即時報導
雷虎科技等廠商展示各種無人機產品。嘉義縣政府提供
雷虎科技等廠商展示各種無人機產品。嘉義縣政府提供

副總統賴清德22日前往嘉義縣亞洲AI創新研發應用中心訪視我國無人機產業發展情形、傾聽業界聲音，賴清德表示，撐起國家生存發展的兩大支柱就是經濟與國防，他也期許，台灣無人機產業在2030年產值可以達到400億元的願景。

賴清德今天與縣長翁章梁、經濟部長王美花及業者們召開討論會議，會中就無人機政策、經濟層面交換意見，隨後參訪各家業者的開發技術、與廠商深度對談，大力支持無人機戰略產業。

賴清德表示，為了要讓國家穩健前進，他將善用520就職前寶貴的時間，迅速掌握國防、國安事務，下午也將前往空防基地視導，日前更與半導體業者座談，今天就來到嘉義亞創中心與無人機業者會談，希望能夠聽取第一線業者心聲，讓政府、業者密切合作，站在一起及時解決困難，不只立足台灣、還要行銷到全世界，讓國家更好、更穩、更安全。

今天現場集結逾20家台灣無人機廠商與會，在場業者也趁此機會提出建言討論，賴清德逐一聆聽，要將意見帶回去研議。賴清德說，蔡總統就任期間全力扶持產業，在他上任之前也要用行動表達對無人機的支持。

不過，今天的參訪行程也意外出現小插曲，其中有一款能搭載輕型飛彈的無人機，上面搭載的動力馬達有「Made in China」字樣。業者解釋，目前該架機型仍屬於測試階段，已經可以進行量產，未來若順利獲得訂單，將會把馬達更換為台灣製造。不過，號稱無人機國家隊不會使用紅色供應鏈零件，卻出現陸製零件狀況，也讓業者尷尬不已。

賴清德指出，台灣發展無人機具備天時地利人和條件，天時就是俄烏戰爭、地緣政治變化，無人機的需求在不對稱戰役中越來越重要，更在商用、農用、消防救災等面向發揮優勢。

地利上，台灣資通訊發達，機用微型影像處理器也都有能力供應，嘉義更有亞創中心、義竹試飛場、中科院民雄航太園區，集合研發、製造、測試一條龍；至於人和上，政府願意給予法治、政策、經費的空間，與業者有志一同。

翁章梁說，賴副總統今天訪視亞創中心、關心產業現況，相信未來就任總統後也會全力支持無人機發展；賴副總統更提到，若業者群策群力，也希望在2030年產值可以達到400億元的願景，不論軍用、商用、民用，台灣有需要發展無人機產業，盼中央、地方合作，應付將來商業、地緣政治緊張等需求。

經濟發展處指出，去年9月參加國際航太展，發現台灣無人機產業雖起步較晚，但在半導體到精密製造、新材料再至人工智慧都有良好基礎，技術先進且完整，今年將積極籌組台灣無人機供應鏈大聯盟，串接各項材料、動力、馬達、晶片，還有軟體控制系統等上中下游供應鏈，藉聯盟助力解決共通性問題，促使關鍵零組件自製，打通國外通路。

經發處表示，3月中縣府提供亞創中心平台，讓廠商推出國產MIT無人機動力模組新品，也為無人機供應鏈大聯盟拉開序章，5月將舉行產業大型論壇，10月偕同供應鏈廠商，於外貿協會舉辦的南港AIoT展打造「壯臺灣(DRONE Taiwan)」專區，期盼鏈結國際訂單與國內產能，讓國內無人機真正達到國產國造。

副總統賴清德(中)前往亞洲AI創新研發應用中心訪視無人機產業發展情形。嘉義縣政府提供
副總統賴清德(中)前往亞洲AI創新研發應用中心訪視無人機產業發展情形。嘉義縣政府提供

大聯盟 無人機 賴清德

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