快訊

中職／以隊長身分加盟！ 龍隊勝利女神李多慧真的變「小龍女 」

獨／賴清德參觀無人機國家隊 螺旋槳竟出現「made in China」

長榮經營權之爭...老三連襟謝國獻找黑道恐嚇老臣 判關3年10月定讞

巴西聖保羅州6市長齊赴台 參加淨零城市展

中央社／ 聖保羅21日專電

巴西保羅州賈瓜里烏納等6個城市市長，近日在駐聖保羅經濟文化辦事處協助下，赴台參加智慧城市展暨淨零城市展。

「2024智慧城市展暨2050淨零城市展」3月19日至22日於台北舉行，駐聖保羅辦事處長馮光中今年邀請到聖保羅州賈瓜里烏納（Jaguariúna）、歐蘭布拉（Holambra）、維聶多（Vinhedo）、莫倫加巴（Morungaba）、新敖德薩（Nova Odessa）及戈斯莫波里斯（Cosmopolis）6個城市市長、官員及企業代表赴台參加，以利兩國各項交流持續推動。

聖保羅州大坎皮納斯（Campinas）地區市長聯盟（RMC）主席暨賈瓜里烏納市市長芮斯（GustavoReis）擔任首長高峰論壇與談人，向與會世界五大洲各國市長分享專題「賈瓜里烏納：智慧、人性化、互聯城市」，暢談城市治理作為及政策，期盼有助於聖保羅州招商引資。

聖保羅州有645個城市，賈瓜里烏納曾獲巴西媒體頒發「聖保羅州最佳城市獎」，在教育及政府治理項目備受推崇，醫療及公共建設亦廣獲肯定，曾獲聯合國頒贈新生兒零死亡獎項。

聖保羅州人口4442萬，佔巴西總人口21.9%，2022年聖州國民生產毛額（GDP）達7480億巴幣，約1500億美元。

保羅 巴西

延伸閱讀

巴西持續對中貿易順差 今年前兩個月出口量成長49.1%

通膨壓力大！巴西利率連6降 再減2碼至10.75%

巴西前總統涉偽造新冠疫苗接種證明 警尋求起訴

巴西登革熱疫情肆虐 確診和疑似病例逾188萬例

相關新聞

炒幣再起／加密貨幣詐騙只能認賠？ 詳解檢調如何首次追回以太幣

詐騙集團猖獗，從真金、白銀、新台幣，一路騙到加密貨幣，過去受限於科技技術、國際司法互助等多重因素，幣圈投資人被詐騙之後，很難再追回自己的數位資產。今年2月，台灣檢調首度為民眾追回一筆被詐騙的以太幣。被詐資產是如何追回來的？

央行升息半碼抗通膨 楊金龍強調因應物價走升預期提前調整

中央銀行昨（21）日召開今年首場理監事會，意外決議升息半碼（0.125個百分點），終結「連三凍」；總裁楊金龍說，因應電價...

央行宣布升息半碼 學者：犧牲經濟打通膨

中央銀行昨（21）日宣布升息半碼（0.125個百分點），中央大學經濟系教授吳大任認為，景氣才剛復甦，升息將加重廠商經營壓...

新台幣逆勢貶值 央行總裁楊金龍：三大理由股強匯弱

今年國內股匯走勢明顯脫鉤，相較台股飆上歷史新高，新台幣匯率卻逆勢貶值逾1元。中央銀行總裁楊金龍昨（21）日分析，主因外資...

光電環評認定標準擬加嚴 地熱、小水力發電等也會檢視

環境部長薛富盛昨（21）日表示，環境部正研修法規，將加嚴太陽光電環評認定標準，設置達一定面積、或一定設置容量以上就應實施...

光電環評標準趨嚴 業者喊環評審查要有期限

環境部對太陽能光電環評認定標準趨嚴，國內太陽能模組大廠茂迪總經理葉正賢昨（21）日指出，若環評規定加嚴能洗刷太陽能汙名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。