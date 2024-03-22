觀察站／央行升息 壓制得了蠢動物價？

趕在經濟部今天公布電價調升方案前，中央銀行昨宣布調升貼放利率半碼（○點一二五個百分點），用意就是想消除民眾對通貨膨脹的預期心理。此舉不令人意外，不過，民眾要問的是，政府相關部門近日持續釋放電價即將上漲的消息，早就引發物價蠢動，央行有別於歐美降息趨勢，選擇走自己的路，真能阻止物價上漲？

央行總裁楊金龍昨在理監事會後記者會上明說，考量四月國內電價擬議調漲，擔心帶動通膨預期心理，央行因此將今年CPI增幅預估值上修到百分之二點一六，比去年十二月上修○點二七個百分點。而百分之二是央行對物價的警戒線。

經濟部長王美花身兼央行理事，楊金龍雖未透露今日電價委員會決定電價會漲多少，但是再三強調，央行是以「電價若上漲百分之十」，顯然是估算過或是已知電價至少上漲百分之十。

過去央行多跟著美國聯準會亦步亦趨，此次聯準會才宣布聯邦資金利率目標區間維持不變，市場並預估聯準會會在六月降息，台灣選在此時反向升息，顯然是考量自身的經濟情勢。

不僅美國，歐元區也是往降息的方向前進，央行之所以選擇與歐美不同調的作法，主要是過去歐美急速升息，台灣央行則採取謹慎緩升的步調，過去是「逐漸、緩步、小幅」升息。打個比方，當別人已快速登上山頂，現在轉頭走下山，台灣因為走得慢，現在還在登山的過程中，所以當別國降息時，台灣仍處於升息路徑。

但即使調升貼放利率半碼，台灣仍然是實質負利率，意即存款利率增加的收入無法彌補物價上漲的幅度，利息收入被物價吃掉。以一年期存款機動利率與一年CPI相比，以去年三月到今年二月為基期，台灣的實質利率是負百分之○點八七，雖然比日本、新加坡的負百分之三以上要來得好，但是比不上南韓僅負百分之○點七六，也落後馬來西亞、泰國、中國大陸的實質正利率。

也就是說，央行想以升息壓制物價，或者是讓實質負利率回升一點，以半碼的幅度來說，大概很難發揮效果，但是一般房貸戶，馬上就會面臨房貸利率加重的壓力。

至於升息會不會對昨天站上兩萬點的台股產生降溫的作用？看來也不至於。楊金龍說，台股上兩萬點帶來的「財富效果是好的，為何要打擊？」，顯然談到股市這個敏感話題，央行也不想觸碰。

不過，想想口袋裡的存款利息已被物價吃掉還倒貼，看看近日民眾相繼把定存解約投入高股息ETF（指數股票型基金），也就很可以理解民眾的生存自保心理。至於會不會發生楊金龍憂心的「羊群效應」，則是後話了。

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