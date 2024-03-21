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史瓦帝尼新任總理戴羅素率團 參訪台灣中油桃園煉油廠

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
史瓦帝尼新任總理戴羅素（左）率代表團訪台，21日至台灣中油公司桃園煉油廠參訪，由中油董事長李順欽代表接待。圖／中油提供
史瓦帝尼新任總理戴羅素（左）率代表團訪台，21日至台灣中油公司桃園煉油廠參訪，由中油董事長李順欽代表接待。圖／中油提供

史瓦帝尼新任總理戴羅素率代表團一行來台訪問，21日至台灣中油公司桃園煉油廠參訪，了解儲油槽設施的運作，由中油董事長李順欽代表接待，熱烈歡迎史國代表團到訪，同時也分享台灣中油煉製與操作經驗及未來能源轉型發展方向。

經濟部與外交部安排下，111年10月史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世及112年3月前總理戴克里等代表團兩度參訪桃園煉油廠，這次是第三度接待史國貴賓。該廠於66年4月投產，擔負台灣中、北部汽、柴油供應之重任，煉油廠區包含各類型煉製工場與設備、電力與蒸氣等公用設備，以及完善的汽、柴油成品自動化灌裝設施，透過此次參訪，讓史國代表團更了解我國能源相關業務運作狀況。

在參訪過程中，李董事長特別與史國訪問團分享台灣中油的淨零轉型策略，李董事長表示，台灣中油身為國營企業，面對國際趨勢及政府能源政策，有責無旁貸的使命，擬定「優油、減碳、潔能」三大轉型策略，以研發帶動轉型，朝淨零目標前進，同時也希望透過參訪與分享，促使台史兩國進一步合作，為全球減碳共盡一份心力。

李順欽致贈戴羅素總理「手工出磺坑鑽油井」模型作為紀念，出磺坑礦場具有百年歷史，這座模型為台灣能源歷史與變革的代表意象，同時也象徵台灣與史國間歷久彌新的合作歷程，期許兩國未來在能源與經濟領域拓展合作範圍，達成互惠共榮之目標。

中油公司 減碳 經濟部

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