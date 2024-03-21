黃仁勳合影按讚！美超微GTC秀4亮點 定義AI基礎設施的未來

輝達（NVIDIA）AI年度盛會「GTC 2024」19日美國登場，而伺服器大廠美超微（Supermicro）作為輝達多年合作的供應鏈夥伴，也特地帶著旗下最新的AI亮點成果一同展出，其應用範圍涵蓋AI機架架構、液冷、AI 儲存、邊緣 AI等4大領域，而輝達創辦人黃仁勳也特地現身美超微攤位，並親自按讚、合影支持，其高人氣也吸引大批人潮湧現，瞬間就把展場堵得水泄不通。

美超微這次參加輝達GTC 2024年會，除了展出一系列尖端的AI人工智慧和加速運算解決方案，也將旗下最新的 GPU 系統和資料中心機架實際帶到會場展示，透過這次機會揭曉最新技術也成功向眾人揭開屬於AI人工智慧硬體的未來樣貌。對此，也吸引輝達創辦人黃仁勳的讚賞，並親自到場力挺，現場也再度捲起一波AI熱潮。

美超微透露，團隊透過本次 GTC 大會揭示支援大型語言模型訓練的現代化資料中心基礎設施的藍圖，也將世界上最大的AI人工智慧訓練集群「建構用於邊緣部署的 LLM 推理系統」帶到現場實際部署。並邀請旗下邊緣AI人工智慧解決方案領域的兩大資深總監 Jeff Sharpe、及 William Li 到場替眾人帶來詳盡的解說，向全世界正式定義「AI人工智慧基礎設施的未來」。

Jeff 指出，隨著大型語言模式迅速融入每個產業，邊緣人工智慧對於實現更快、更安全、更有效率的資料處理至關重要，特別對於「即時分析和決策」的應用程式來說，更是至關重要。而美超微也將這不可或缺的工具，嘗試導入零售市場實際改變消費者的購物體驗，並探討在邊緣部署強大系統以增強店內體驗的變革潛力，並獲得現場一至好評。

據悉，美超微這次帶到 GTC 大會的新品，一共可以分為三大項，包括「4U 液冷系統」、「8U 風冷系統」和「1U 風冷 NVIDIA MGX 系統」，這三項都是基於 NVIDIA 的生成式 AI 超級集群，並且都是專為強大的 LLM 性能而構建設計的成品，其中 1U 系統還特別針對雲規模推理能力來進行優化，並且這次帶到現場的技術都已落地，並隨時可提供用戶選用部署，相當吸睛。