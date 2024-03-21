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環團籲漲足工業電價 民生500度不漲
經濟部將召開電價審議委員決議四月新電價，行政院也將於會前決定撥補台電額度，環團批評，目前調漲方案無法反映成本及落實社會公平正義，認為工業電價應一次漲足，且民生用電五百度以下不調漲，避免影響民生物價。
監督施政聯盟昨舉行記者會，提出三大訴求，包含工業電價應反映發電成本，一次漲足，不該再用全民納稅錢補貼，工業用電大戶應負擔更高電價，補貼民生基本用電，民生用電五百度以下不調漲，避免影響民生及物價。
監督盟副召集人陳憲政表示，制定合理工業電價是作為推動能源轉型、節能減碳、促進產業轉型的重要政策工具，但政府努力推動能源轉型的同時，卻不檢討超高壓用電大戶的電價補貼，以至於在淨零碳排路徑及產業用電需求節節高升的情況下，只能急就章地發展綠電。
陳憲政強調，綠電不應是環境殺手，淨零碳排也不是無止境的發展綠電，制定合理工業電價，是最重要且關鍵的一步。
彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君說，調漲工業用電有助企業節電，減緩綠電開發壓力，呼籲政府針對耗電產業漲足用電價格，綠電價格也應考量補償受災害的環境。
民進黨立委洪申翰認為，因應國際燃料價格波動，這波調整電價是必然趨勢，長期低電價雖吸引外資進駐台灣，但也使大戶失去選擇綠電的誘因，政府應提出具體政策及配套措施。
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