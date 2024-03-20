快訊

獨／山楂烏龍來了！台北首間「茶之魔手」店址曝 24日正式開幕

遊覽車誤闖涵洞慢車道！台塑退休員工出遊車禍 「車頂削毀」1死14傷

經部推台英研發合作！群創等大廠加入 聚焦化合物半導體及下世代通訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部20日攜手英國科學創新及技術部（DSIT），舉辦「台英研發合作啟動記者會」，共同宣布台英雙方未來2年投入新台幣6.5億元，共同推動雙邊之產業科技研發。台方參與企業有群創光電（3481）、円通科技、永源科技等廠商，英方參與單位有全球半導體大廠科磊子公司SPTS、英國知名半導體材料商Smartkem，及牛津大學、伯明罕大學、薩里大學等名校，共同投入化合物半導體、下世代通訊、綠色能源科技、生成式AI、低碳綠氫等領域共九案的合作，未來可望創造超過百億元產值。

經濟部產業技術司邱求慧司長表示，英國是台灣在歐洲第三大的貿易重要夥伴，而英國自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係。台英雙方於2022年簽署「臺英創新研究發展合作備忘錄」，強化台英雙方研發技術合作，並自2023年首次啟動徵案，即獲24案申請，開創台灣與其他國家雙邊研發合作新紀錄，並吸引到群創光電、科磊等大廠投入，象徵產業高度重視。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，科學及科技是英國和台灣雙邊關係的核心，幫助雙方共同發展、應對全球挑戰，並攜手走向未來。去年首次推動台英創新研發合作計劃就獲得極大的成功，為了反映高品質申請案件的龐大數量，英國創新局還將挹注資金從200萬英鎊提升到500萬英鎊。新的一輪台英創新研發合作計畫徵件將在下個月啟動，盼透過這個令人振奮的計畫看到更多成功的合作。

經濟部技術司表示，這次台英研發合作，在化合物半導體方面，群創光電已於日前宣布跨入半導體領域，並與國際半導體大廠科磊合作投入氮化鎵化合物半導體封測技術研發合作。在下世代通訊方面，円通科技攜手友達光電主要投入於6G通訊設備之關鍵零組件開發。

技術司表示，「2024台英創新研發合作計畫」將於2024年4月啟動，徵案期間自4月8日起至7月17日截止，今年徵案重點補助領域包括智慧科技、綠色能源科技、智慧製造、材料與生物科技，以及創新服務等。歡迎有意與英國夥伴合作的台灣廠商參與。

光電 半導體 經濟部 群創

延伸閱讀

友達、群創 挑逾三個月

群創法說會／去年虧損無法配發股利 不排除減資退還股東現金

友達、群創 四檔有潛力

相關新聞

迪士尼撤台5頻道遞補 NCC決議延長3個月觀察期

迪士尼撤台之後，第四台基本頻道留下了5頻道，雖然今年1月1日起，各系統台都已經遞補上新的頻道，不過，考量收視率、用戶滿意...

電價調漲是不得已！吳東亮籲正視未來 AI 需求用電量

電價審議委員會預計將於本周舉行，工商業界仍期盼政府對於受衝擊較大的產業要有配套措施。工商協進會理事長吳東亮20日表示，電...

被問施崇棠對台貢獻是什麼？ChatGPT答「偉大將軍」他強調台版AI引擎重要性

國科會今天召開委員會議，主委吳政忠會後轉述，來自產業界的委員童子賢，點出台版AI對話引擎TAIDE的重要性，因為童子賢先...

碳費開徵箭在弦上 吳政忠：將爭取碳費收益投入科研

碳費開徵箭在弦上，國科會主委吳政忠20日表示，台灣要達成2050年淨零，需要很多新興技術，將爭取碳費收益一定比例投入相關...

優於預期！今年前2月外銷訂單861.5億美元、年減3.9％ 3月有望轉正成長

我接單逐步回升。經濟部20日發布2月外銷訂單金額為377.3億元，年減10.4%；累計今年前2月接單金額為861.5億元...

2月外銷訂單翻黑 今年前2月訂單衰退3.9％

經濟部20日公布2月外訂單金額為377.3億元，較去年同期衰退10.4％，年增率再度翻黑，主因春節落點不同所致。累計1、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。