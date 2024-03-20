經部推台英研發合作！群創等大廠加入 聚焦化合物半導體及下世代通訊

經濟部20日攜手英國科學創新及技術部（DSIT），舉辦「台英研發合作啟動記者會」，共同宣布台英雙方未來2年投入新台幣6.5億元，共同推動雙邊之產業科技研發。台方參與企業有群創光電（3481）、円通科技、永源科技等廠商，英方參與單位有全球半導體大廠科磊子公司SPTS、英國知名半導體材料商Smartkem，及牛津大學、伯明罕大學、薩里大學等名校，共同投入化合物半導體、下世代通訊、綠色能源科技、生成式AI、低碳綠氫等領域共九案的合作，未來可望創造超過百億元產值。

經濟部產業技術司邱求慧司長表示，英國是台灣在歐洲第三大的貿易重要夥伴，而英國自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係。台英雙方於2022年簽署「臺英創新研究發展合作備忘錄」，強化台英雙方研發技術合作，並自2023年首次啟動徵案，即獲24案申請，開創台灣與其他國家雙邊研發合作新紀錄，並吸引到群創光電、科磊等大廠投入，象徵產業高度重視。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，科學及科技是英國和台灣雙邊關係的核心，幫助雙方共同發展、應對全球挑戰，並攜手走向未來。去年首次推動台英創新研發合作計劃就獲得極大的成功，為了反映高品質申請案件的龐大數量，英國創新局還將挹注資金從200萬英鎊提升到500萬英鎊。新的一輪台英創新研發合作計畫徵件將在下個月啟動，盼透過這個令人振奮的計畫看到更多成功的合作。

經濟部技術司表示，這次台英研發合作，在化合物半導體方面，群創光電已於日前宣布跨入半導體領域，並與國際半導體大廠科磊合作投入氮化鎵化合物半導體封測技術研發合作。在下世代通訊方面，円通科技攜手友達光電主要投入於6G通訊設備之關鍵零組件開發。

技術司表示，「2024台英創新研發合作計畫」將於2024年4月啟動，徵案期間自4月8日起至7月17日截止，今年徵案重點補助領域包括智慧科技、綠色能源科技、智慧製造、材料與生物科技，以及創新服務等。歡迎有意與英國夥伴合作的台灣廠商參與。