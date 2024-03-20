2024安永併購火力報告 生命科學併購激增、年增34%

全球生命科學產業迎來龐大交易，安永發布2024年安永併購火力報告，截至 2023 年 12 月 10 日，全球生命科學產業的併購投資總額達 1,910 億美元，相較2022 年(1,420億美元)增加34%；雖然交易件數減少，僅有118筆交易，2022年共126筆，但2023年的平均交易規模大幅增加77%，主因是大型跨國製藥公司的併購增加。此外，生成式人工智慧(Gen AI)更被運用在優化併購交易的流程中，已有不少生技公司使用Gen AI來進行盡職調查、募資、交易後的整合。

此報告追蹤全球生命科學產業的併購投資情況，此產業進行併購能力接近創紀錄的水準。併購交易大增的三大原因，為營收壓力(Top-line pressure)、生技的關鍵產品在未來五年內將失去專利保護(專利懸崖）、需要做出正確交易以增加新的營收成長和價值。

大型製藥公司部署火力 預計2024將有更大併購交易

2023年併購反彈的原因之一是生命科學產業的最大參與者-製藥跨國公司主導了併購交易，69%併購來自大型製藥公司，2022年僅38%。有11家大型製藥公司都簽署至少一項價值10億美元或以上的交易。

這些重大投資意味著雖然交易件數下降，但 2023 年生技製藥收購規模平均增加77%(2022 年為 1.23 億美元，截至 2023 年 12 月 10 日為 2.18 億美元)，且預計大型製藥公司將在2024年繼續簽署更大的交易，也意味著併購熱潮回歸。

生技併購趨勢 預計上升或加速 AI 優化併購流程 進行盡職調查

報告中有三大關鍵原因，預期併購在2024年後將是上升甚至加速的趨勢：1.生技製藥業的併購火力接近創紀錄的水準。2.生技製藥業在未來五年面臨重大的營收挑戰，需要確保成長。3.買方市場有利於收購公司。雖然併購投資增加，但生技製藥業的交易能力超過1.37兆美元，接近併購報告上的創紀錄水準(2022年除外)。

此外，生技併購出現了更多新的機會，包括Gen AI與相關的大型語言模型(LLM)的力量，讓所有產業的公司都在尋找它可能帶來的成長和提高效率的機會。在生命科學領域中，企業過去十年來大舉投資人工智慧演算法，以加速和優化從藥物發現到成像診斷的流程，且在許多方面持續快速拓展。Gen AI是否會重塑併購策略仍有待觀察，但是已有不少生技公司在併購過程中使用Gen AI進行盡職調查、募資，以及交易後的整合，優化交易的流程。舉例RoyaltyPharma 運用AlphaSense平臺的Expert Insights工具進行盡職調查，並分析各個利害關係人的觀點，使用搭載AI的工具查看專家訪談文字紀錄並從中獲得見解，優點是可快速查看2萬多份文字紀錄，並即時查看生技製藥的相關見解。

透過併購確保價值 併購目標：腫瘤和罕見病相關公司

生技公司面臨的一大挑戰為如何進行正確交易，以保障未來的價值。生物製藥交易商面臨的不確定性，還包括美國《降低通膨法案》(IRA)等新立法帶來的監管風險，可能會限制未來設定藥品價格的能力，使得準確評估潛在標的公司的產品組合和即將購入的資產變得更加困難。

報告中進一步指出，腫瘤學主導了生技業的併購。腫瘤學市場的成長潛力反映在過去五年的併購支出中，2023 年腫瘤學的併購投資達652億美元，併購的激烈競爭也導致公司為了相關收購支付比其他治療標的更高的價值倍數，平均是標的公司總營收的11.9倍。

除了腫瘤學之外，不斷變化的法規環境也導致其他資產成為有吸引力的收購目標。由於《降低通膨法案》等立法不太可能影響孤兒藥的價格，因此罕見疾病相關公司成為最大併購標的之一，具有高價值倍數，並推動過去12個月以來一些最大金額的交易。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬表示，「2023 年我們見證了大型製藥公司重大交易的復甦，展望2024年，預期大型製藥公司將繼續進行更大金額交易，交易復甦情況不會是曇花一現，而是併購熱潮再起的開端。全球持續出現顛覆性改變，生技製藥和醫療科技公司在此時探索方向，投資外部創新標的在策略上有必要性。關鍵挑戰不僅是進行正確交易，還要擁有正確的專業知識和執行力，才能從這些交易獲取價值並確保未來的成長。」由於生技業屬於高度監管的產業，她進一步提醒「生技公司進行跨國併購時，除了留意流程之外，還要注意法規面的影響、取得融資管道的方式，以及併購後企業文化上的整合。」

五大策略 確保交易價值

何淑芬建議以下五種策略，讓生技公司在未來有更多由併購策略獲得價值的機會。

1.建立更聚焦的業務模式

2.識別可以增加價值的治療領域

3.留意崛起中有可能顛覆業界的新機會

4.在收購和合作之間找到適當平衡

5.擬定正確的執行策略，從併購創造價值