談電價 黃崇仁：半導體業想自建核電廠

準總統賴清德昨天前往新竹科學園區，與半導體界大老們閉門會談；與會的力積電董事長黃崇仁透露，會中觸及電價調漲議題，也提到政府是否要繼續發展核電，但賴並未明確答覆。黃崇仁說，政府應考慮是否重新再次研究發展更進步、更安全的核電，或乾脆讓半導體業組織團隊來蓋核能發電廠，讓產業用電能自給自足。

賴清德啟動「信賴新政，穩健接棒」傾聽交流行程，聚焦五大方向，昨天選定半導體產業作為參訪首站；與會業者包括科學園區科學工業同業公會理事長李金恭、台灣半導體產業協會理事長侯永清、台積電副總林錦坤、聯電共同總經理簡山傑、凌陽董事長黃洲杰及聯詠副總陳健興等人。賴清德在與半導體界大老閉門會談約八十分鐘後，又前往台積電全球研發中心參訪，台積電指出，賴清德就先進技術發展及人才培育與台積電高階主管交換意見。

黃崇仁會後受訪表示，賴清德表達政府會在水、電、土地方面盡全力支持廠商，並盡量維持政策延續，以及兩岸和平，對等尊嚴對談。

針對經濟部研議四月調整電價方案，將半導體等用電大戶列入調幅兩成的對象，黃崇仁說，電價調漲對單一廠商電費一年將增加好幾億元，「不願意接受也得勉強為之」；台灣的電費不可能永遠不漲價，或許對小生意來說會感受到電費調漲，但政府也有在為電價穩定努力，總不能不漲電價而讓台電破產。

黃崇仁也透露，會中與賴清德談到是否要繼續發展核電，黃表示，非核家園已經談了好幾年，但應該審視全世界的核電技術是否有進步、更安全的技術，因畢竟核電發電成本比較低。不過，賴清德並未明確答覆，仍強調重心在綠能。

黃崇仁指出，綠能的問題在於成本貴，而核電成本低，政府應考慮是否發展更進步、更安全的核電，為了節能減碳，一部分的用電還是需要仰賴核電。他提到，半導體業界之間已在討論，是不是乾脆半導體企業自己組織團隊來蓋核能發電廠，讓產業用電自給自足，不要跟民生用電有衝突。

至於土地問題，黃崇仁表示，賴清德強調土地足夠。黃崇仁指出，台灣不是沒有土地，而是有環保問題，因為各地方利益不同，影響廠商土地取得。