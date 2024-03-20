電信業：電價漲恐衝擊獲利

經濟部本周將舉行電價審議會規畫調漲四月電價，百業成本皆漲。電信業者也是用電大戶，中華電信、遠傳電信昨天表示，成本不會反映在消費者身上，台灣電費相對低，但漲價也勢必衝擊獲利，會積極盤點內部用電，包括基地台設置與替換耗電產品等，都將更精細的節電。

「二○二四智慧城市展」昨天開展，電信三雄都參展，中華電信由董事長郭水義帶隊，遠傳電信由董事長徐旭東、總經理井琪領軍，台灣大哥大則由商務長林東閔出席。

郭水義說，電價雖然要漲，但「沒有要轉嫁到一般消費客戶的議題」，其他服務如雲端服務、IDC資料中心則是另外的狀況。主要是電價調整幅度尚未定案，他不做這樣的推估。

郭水義表示，電費去年已經漲過一次，但長期要專注的議題是透過永續發展和數位轉型，降低對當前石化能源的依賴，要透過科技減碳的手法、引入再生能源，這些中華電信都在積極準備。

井琪則說，現在遠傳每年用電約六億度，其中四分之三在行動網路基地台和網路設備上，台灣電信產業基於民生考量，電信資費長期不漲，調漲電價對獲利難免受有影響。

她表示，民營事業對此有一個承受的幅度，可以理解台灣電價相對便宜，台電漲價也不是為了賺錢，不過「我們了解但並不表示不會痛」，仍有一個承受上限，EPS也不免受到影響，遠傳將全力導入AI調整基地台設置與電量，也要看細節和資訊才能規畫，當然希望盡量不要轉嫁給消費者。

台灣大商務長林東閔指出，針對電價漲多少的影響，目前無法回答，「應該不會到民不聊生的程度」，畢竟全球物價也都漲翻天，台灣在電價上已經守得很漂亮，平均電價相對其他類似結構國家低，相對「幸福」。他說，當然電價上漲會使營運成本高一點，但漲幅也只能等政府指示，電信業者遇到的挑戰是一樣的。