陳建仁：政府做淨零轉型最強後盾 積極推動二次能源轉型

行政院長陳建仁今（19）日出席「2024淨零城市國際峰會」時表示，近年來各國已積極參與淨零倡議，並付出實際行動，而臺灣於去（2023）年已公布施行「氣候變遷因應法」，將2050淨零排放目標入法，同時也積極強化能源韌性，再生能源發電量已達267億度，並且正積極推動第二次能源轉型。他強調，政府會繼續做淨零轉型最強而有力的後盾，並確保在落實公正轉型道路上，不遺落任何人。

陳建仁致詞時指出，今日很榮幸受邀參加本次會議，並與現場超過46個國家、112個城市的嘉賓一同分享智慧城市與淨零城市的成果。並感謝大家積極參與氣候行動，共同為全球城市落實「2050淨零」的目標而努力，台灣也會與各國、各城市共同攜手，加快淨零工作的腳步，為全世界邁向淨零願景目標一起努力。

陳建仁表示，根據「2023年度全球氣候報告」，去年是自1850年全球開始有紀錄以來最溫暖的年份，比百年（1901至2000年）均溫還要高出1.18度，是人類歷史紀錄上最熱的一年。目前全球氣溫升高已十分接近《巴黎協定》（Paris Agreement）所設定目標「1.5度」的門檻，代表全世界勢必要儘速採取更積極的減碳與調適策略，才能守護地球永續的未來。

陳建仁提到，近年來各國積極參與淨零倡議，並付出實際行動，包含「歐盟碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）已於去年10月試行；「美國清潔競爭法案」（Clean Competition Act , CCA）最快今（2024）年上路；亞洲各國相繼成立「碳權交易所」，以及全球企業紛紛加入再生能源倡議組織RE100等。此外，去年11月舉辦的「第28屆聯合國氣候變遷大會」（COP28），也首次進行「全球盤點」（Global StockTake, GST），實地檢核各國氣候行動成績，期盼所有國家、城市必須加快、加大、加深力道落實淨零行動。

陳建仁表示，台灣在蔡英文總統領導下，已於2021年4月22日世界地球日，宣示「2050淨零轉型」是全世界的目標，也是台灣的目標。去年2月，台灣公布施行「氣候變遷因應法」，是全球少數將2050淨零排放目標納入法律的國家；同時，我國也積極強化能源韌性，以接軌COP28所設定的2030全球再生能源增加至目前3倍，能源效率翻倍的國際目標。

陳建仁進一步指出，截至去年底，我國整體再生能源累計裝置容量達17.9GW，相較2016年成長8倍；再生能源發電量已達267億度，也比2016年時大幅倍增，綠電占比約10%。此外，今年2月11日，風電與光電滲透率更達52.37%，創下新高，相當於每2度電就有1度綠電，在在顯示政府與民間全力推動下，再生能源已逐漸展現出持續成長的成果。

陳建仁說，根據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）指出，透過數位化共享模式營運、城市綠色基礎設施設計、綠色運輸推廣等方式，可有效減少高達60%的城市碳足跡。由此可知，淨零排放是城市治理的重要課題，城市扮演應對氣候變遷的重要角色，同時也是實現淨零排放的重要實踐場所。

陳建仁強調，台灣在現有基礎下，正積極推動第二次能源轉型，鼓勵深度節能發展，同時推動數位與綠色的產業雙軸轉型，形塑淨零永續綠生活。政府會繼續做淨零轉型最強而有力的後盾，並確保在落實公正轉型道路上，不遺落任何人。