大同搶智慧城市淨零碳排商機 力拚營運成長

大同（2371）以全方位一站式服務搶佔智慧城市淨零碳排商機，總經理沈柏延表示，電力事業目前在手訂單150億元，新能源事業今年目標成長超過20%，大同智能預計下半年登錄創櫃板。

大同於19日在2024智慧城市展，展出各項已實際應用到客戶端的高效節能設備，結合光電、充電、儲能的光充儲應用，及透過AIoT技術協助淨零減排可視化、記錄分析的ESG零碳、能源管理系統，大同以全方位一站式服務搶佔智慧城市淨零碳排商機。

沈柏延表示，電力事業目前在手訂單150億元，其中在台電強韌電網計畫已拿下逾70億標案，今年營收目標力拚150億元，其中重電事業訂單能見度已看到2026年。大同也積極朝向海外市場發展，鎖定中東、東南亞等市場。

沈柏延表示，在全球淨零減碳的趨勢以及電價調整的壓力下，企業、機關迫切尋求節電、省能源、減碳、省錢的解方，而電力轉型、新能源轉型、數位轉型是大同三大核心業務，以此方向大同從軟、硬體著手，推出從碳盤查、碳排/用電分析、設備節能、光充儲整合等一站式永續淨零解決方案。

大同指出，智慧電表國內市占率超過三成，更成功外銷泰國、馬來西亞，外銷占比已達三成。

國內四月電費醞釀漲價，大同智能首度以光充儲概念結合太陽光、儲能和智慧能源管理應用在家庭，將太陽光轉化為電能，把多餘的電能儲存起來，在需要用電時再放電使用。不僅能提高太陽能發電的利用率，兼以運用智慧能源管理系統，對用電情況進行監控和管理，幫助用戶節約能源。透過光充儲系統的建立，呈現不同於以往僅仰賴台電供電的方式，提高用電自主性，減少對電網的依賴。

在充電事業方面，大同智能搭上全球電動車成長浪潮，目前已有上千支充電樁實績，除了投入家用充電樁的建置之外，更在去年底成為Tesla-Powerwall認證安裝的廠商，於台灣市場提供Powerwall銷售及安裝的服務，以多元化的能源服務，結合充電與儲電系統。