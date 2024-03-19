貿協董座：美中爭霸不休 全球完美供應鏈將由台灣主導

外貿協會董事長黃志芳最近常受邀發表專題演講，他的內容除了地緣政治和供應鏈綠色轉型等正夯話題，貿協的AI布局內容也廣受關注，其中包括貿協啟動的AI辦公室計畫，以及員工升遷考核將根據AI技能作判斷，也讓中小企業上了寶貴一課。

台北市企業經理協進會與上海銀行文教基金會日前主辦「與企業家有約系列講座」，邀請黃志芳主講「全球大布局時代下貿協的策略與服務」。居中安排的華信企管諮詢顧問公司總經理袁明仁說，黃志芳2月間恰好出版新書《變局中的抉擇》，與這次講題內容密切相關，上海商銀文教基金會秘書長呂毓卿特別購買70本新書，贈送給報名前70名的與會者。這場演講，也吸引了100餘位業者參與。

身兼企經會顧問的袁明仁，長期協助大陸台商制定經營管理策略，他認為，黃志芳的演講內容，點出當前企業經營重要的兩大面向，一是美中貿易戰開打後，由美國帶領，逐漸在全球蔚為風潮的「友岸外包」趨勢；二是AI帶來的企業 革。

美國南部、墨西哥北部正在形成世界級製造中心

黃志芳指出，「友岸外包」趨勢形成後，美國進口來源國原以中國大陸為首，但比重快速下降，造就從越南、台灣、印度等國家進口大幅增長。「此一趨勢，也使美國南部、墨西哥北部一個世界級的製造中心正在形成。」他說。

對於台灣廠商而言，隨著這股潮流移動到美國，其中，加州有半導體無塵廠房的漢唐，工業電腦的研華，電子零組件的國巨，機械的全球傳動，金屬的大成鋼。

亞利桑納州則有半導體的台積電，半導體材料的長春化工，半導體設備的崇越，統包工程的中鼎，研磨材料的中砂，生產氣體的聯華等。伊利諾州有製造工具機的上銀，威斯康辛州有生產伺服器的鴻海，印地安納州是電子組裝的仁寶。墨西哥下加州有台灣的富士康、台達電、偉創。

黃志芳指出，因全球供應鏈重組，印度、東協成為新興的世界級製造中心。台商跟隨轉移的方向如下：電子資通訊業轉移到越南，汽車與電子產業轉移到泰國，半導體產業轉移到馬來西亞及新加坡，電動車產業轉移到印尼；EMS、半導體及電動車轉移到印度。

新興世界級製造中心在印度與東協

在黃志芳看來，美中還將爭霸20年，綜合地緣政治及友岸外包因素，全球完美的供應鏈結構應是，由台灣扮演主導角色。包括：美國＋日本＋德國的半導體供應鏈、全球伺服器供應鏈、全球資通訊產業（非紅色供應鏈）、越南＋印度的電子資通訊產業、泰國、越南PCB產業的供應鏈等，都由台灣主導。強調，美中爭霸還將持續20年，台商應該做出重大抉擇。

第二部分，是人人朗朗上口的AI課題，這也是台企業未來的挑戰。黃志芳說，他2017年到貿協服務，跟同仁說貿協要轉型成為一家數位公司、科技公司。疫情期間，許多企業積極推動數位轉型，貿協也積極開發自己的AI。2023年是生成式AI元年，2024年影片生成AI「SORA」造成轟動。他的體會是，未來企業的競爭是AI與AI的競爭，AI是國家與企業競爭的決勝點，而台灣在AI時代中將扮演關鍵角色。

以前20人需時2個月才能做完 現在AI只要2小時

會中黃志芳列舉三個貿協應用實例，說明貿協如何推動AI應用，以透過AI完成國際買主與國內廠商媒合洽談檔案為例，他說：「以往貿協類似這樣的工作，約需10到20人2個月才能完成包含演算法的程式。現在是兩個小時。」

為了讓AI靈魂進到貿協各個角落，貿協的辦公室將重新裝潢，黃志芳在現場播出新辦公室藍圖的影片，未來有40%無固定座位，塑造更有效率的協作空間、窗邊有高腳椅區等，充分把傳統的固定座位式辦公室，改裝成摩登的科技創新辦公室。此外，貿協今年底也將發布TAITRA貿易指數，協助企業更精準評估市場。

注入AI靈魂 辦公室改裝考績憑AI能力

不只如此，在貿協員工的考評標準上，黃志芳要求每一位都要接受AI訓練，並根據不同職位及不同技能，學習不同的AI技能，其中寫程式、數據分析、演算法是每個員工必備的AI基本技能。在貿協，升遷、考核、工作調動，都要依據員工的AI能力決定。