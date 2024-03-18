製造業無薪假降溫？一電子零組件、一印刷廠合計再通報600人無薪假

勞動部18日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有336家、7,288人實施無假，較上期減少21家、及505人；製造業無薪假情勢同步降溫中，惟這期仍有一家電子零組件業者和一家印刷廠，再度合計通報近600人實施無薪假。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期統計變動較大的主要是在製造業家數停止實施11家、減369人；批發及零售業停止實施16家、減102人。

勞動部統計，目前製造業有237家、6,687人實施無薪假，較上期減少11家、369人。四大製造業中，又以金屬機電業減少701人最顯著。

王金蓉表示，這期金屬機電業中，一家金屬加工廠300多人、一家工具機業者100多人、一家自行車零組件業90人，通報停止實施無薪假，主因都是訂單回穩，因此不再實施。

惟統計顯示，這期資訊電子業及化學工業，無薪假人數分別增加227人及74人。

王金蓉說，這期一家電子零組件的公司通報500多人實施無薪假，月休四天，實施三個月。另化學工業中也有一家印刷廠實施約90人，月休九天，實施三個月。這兩家業者去年都曾實施過無薪假，這次再因訂單減少而通報實施。

她分析，自2023年8月底開始，觀察無薪假統計每月月底的數據，是呈現下降趨勢。同一個產業鏈，有的實施無薪假，有的停止，顯見目前實施無薪假主要還是個別事業單位的情況，訂單減少的衝擊並未擴散到整個產業鏈。