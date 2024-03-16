工作幾天才買得起iPhone 15 Pro？台灣排名出爐 網驚呼：一般人可能嗎

文／吳宜臻

你覺得要工作幾天才能買一支iPhone 15 PRO？根據外國網站《Picodi》最新統計結果顯示，想買一支128 GB的iPhone 15 Pro，瑞士以需要4.2天，奪得冠軍寶座，美國需要5.3個工作天，排名第二，台灣民眾則需要工作約18.7天才能買得起。這個排名揭曉掀起一波薪資討論，到底台灣的平均薪資為何？《房產溫度計》觀察近一個月「行業平均薪資」的熱門關鍵字，看看大家的關注焦點。

iPhone指數台灣排名揭曉！瑞士4天多能購新機超越美國

隨著蘋果全球熱賣，繼1986年《經濟學人》雜誌推出非官方經濟衡量指標「大麥克指數」後，日本野村證券首次提出「iPhone指數」，具有同樣的指標效益，隨後被廣為運用。進一步分析外國網站《Picodi》統計結果顯示，想買一支128 GB的iPhone 15 Pro，台灣民眾大約工作18.7天就能買得起，在47個調查國家中排第30名，優於中國的23.5天。日本和韓國的民眾分別工作12.6天和10.1天，排名第22和第16。網友看到台灣排名結果表示「這是說工程師嗎？一般人可能嗎？」「比想像中還快就可以買哀鳳」、「真的假的？現在iPhone手機有這麼便宜嗎？」，台灣的平均薪資現況引發討論。

你的月薪在平均之上嗎？3大原因助台灣實質薪資負轉正

以行政院主計總處公布的最新數據來看，一月全體受僱員工經常性薪資平均落在46,140元，比上個月多了1.22%，跟2023年同期相比也增長了2.30%；大家拿到的獎金和加班費等非固定工資是39,656元，加起來的總收入平均是85,796元，比上個月多出了近一半，增加了49.54%，但是跟2023年同月相比卻減少了18.54%。如果不考慮物價上漲因素，實質經常性薪資年增0.50%。



整體薪資由負轉正的原因為何？主計處解釋就行業別觀察，證券期貨及金融業還有航空運輸業，因為年度調薪和業績不錯，經常性薪資月增幅分別達到6.43%和5.08%，相對較高；總薪資方面，因為許多公司年終獎金和業績獎金，大多數行業的收入較上月有了顯著的增長。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一週（2024/02/14~2024/03/14）討論「行業平均薪資」，網友在探討增加、成長、金融、製造業、海洋水運、服務業、美容、汽車外，也關注疫情、實質、發展、物價、獎金等關鍵字，網友表示「早知道選航運業了」、「找個底薪高的，然後靠自己投資加薪吧」、「金融業薪水高的工時也一樣高」、「電子零組件製造業應該是靠加班」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月14日至2024年03月14日。