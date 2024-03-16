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工總：進口品也應徵碳費

聯合報／ 記者何醒邦／台北報導

環境部昨召開碳費費率審議會，環團主張廢除免費額度，且每噸費率應從五百元起跳。對此，全國工業總會表示，希望能訂定免費額度，費率也要由低到高，分階段處理，另也應對進口產品開徵碳費，才能讓產業公平競爭。

工總指出，昨首次會議會偏向架構性說明，不過仍希望能訂定免費額度，並以二點五萬噸碳排為基準。針對碳費率，希望能採取由低到高的滾動式調整，且要有實際的計算基礎及方法學，同時也要考慮到國際碳費費率，不能讓國內與國際嚴重失衡，否則將嚴重衝擊國內企業的國際競爭力

工總也提到，目前環境部初步方向仍不夠明確，且可能不符產業需求，尤其是進口產品是否收取碳費一事，水泥公會過去就已提醒，若只對國內業者收取，沒有針對進口產品收取碳費，在不公平的環境下，將造成中國水泥大量傾銷，等於直接宣告讓國內水泥業消失。

台泥董事長張安平近日也公開呼籲，環境部對本土產業課徵的首批碳費估逾三百億元，政府應盡快推動台版ＣＢＡＭ（碳邊境調整機制）並公告具體時程。

張安平主張，進口商品須跟本地商品支付一樣的碳費，避免國際間「碳洩漏」，也維持國內產業競爭力。

張安平建議，歐洲自二○○五年起，就已設定二○三四年所有行業都要支付碳成本，政府若推台版ＣＢＡＭ，可向歐洲學習，讓企業可預期規畫。

環境部 競爭力 額度

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