經濟部通過 統一超商砸235億元打造北區大型智慧物流園區

經濟部投資台灣事務所15日再添六家企業擴大投資台灣，包括台商回臺方案的春源鋼鐵（2010）、根留企業方案的統一超商、萬海航運，以及中小企業方案的樂迦再生科技、仁享創意、尚達化工。其中，統一超商的投資案高達235億元。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,460家企業超過2兆2,418億元投資，預估創造15萬997個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有305家台商投資約1兆2,408億元，創造8萬7,499個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有185家根企業投資約5,453億元，創造2萬7,808個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引970家中小企業投資約4,558億元，帶來3萬5,690個就業機會，後續尚有七家企業排隊待審。

統一超商為了整合既有數座物流中心功能，將於桃園航空城打造北區大型智慧物流園區，導入智能管理系統，提升運作效率，就近服務鄰近地區的7-ELEVEN、康是美、星巴克等通路的物流需求，進而優化消費者體驗；總投資金額約235億元，可新增496名本國就業機會。此外，園區預計取得綠建築標章與設置太陽能設備，致力降低碳排放，積極落實企業永續經營。

萬海航運將投資100餘億元興建高雄港第五貨櫃中心79至81號碼頭，安裝自動化設備與智能管理系統，有效提升作業安全及效能，並建置太陽能設施，與大規模導入碼頭電能曳引車、電動堆高機等設備，響應減碳及永續發展理念。本次投資將大幅提高營運規模，帶動航商及港口貨櫃吞吐量向上提升，並藉由優勢戰略地位及高效港埠作業，強化港區貨櫃樞紐競爭力。

春源鋼鐵投資超過13億元，規劃興建新北三重總部廠辦大樓、擴建桃園龍潭鋼構廠，並在高雄廠區增設智慧化產線；其中三重總部將取得綠建築黃金級標章並採用銀級智慧建築設計，而既有廠區將增設太陽能光電設備、優先採購節能設備。春源鋼鐵期望透過本次投資強化競爭優勢與研發技術，配合政府2050淨零碳排政策，共同推動台灣鋼鐵業的新發展。

樂迦再生科技則預計投資逾25億於新竹生物醫學園區打造符合PIC/S GMP認證專業細胞工廠，導入自動化生產模組與AI智慧化管理系統，即時掌握生產動態並優化製程。新廠預計取得綠建築標章，設置太陽能發電設備、雨水回收及電梯能量回饋系統，以提高能源使用效率，為環境保護盡一份心力。

仁享創意將投資近二億於台中市太平區建置食品雲端智慧中央工廠，整合MES與ERP系統，落實精實管理；新廠將建置太陽能設施，採用節能設備與節電燈具，全力配合政府減碳排政策。

尚達化工鑑於國內半導體產業的蓬勃發展，廢液處理需求量也隨之增加，因此決定於桃園觀音擴建新廠，未來新廠區將引進智慧控制與進料管制系統，搭配節能鍋爐及熱能回收等設備，估計總體投資金額逾五億元。在人才任用上，在原有員工人數上將再增聘15名本國籍人才。尚達期望透過人才的選任與設備優化，提高運轉效率與工作環境安全，並突破純化技術產出符合電子級使用再生溶劑。尚達化工以擔任國內半導體產業發展的堅實後盾為己任，實踐「回收再造、資源不耗」的企業理念。