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全民一起抗電漲 服務業設備汰換最高補助300萬

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
為有效落實城市節電量，北市府近三年大力推廣節能設備汰換。產業發展局提供
為有效落實城市節電量，北市府近三年大力推廣節能設備汰換。產業發展局提供

針對電價調整方案，經濟部最晚將在3月下旬召開電價費率審議會拍板4月電價，根據目前傳出估計的研擬規劃不分工業用電或民生用電、不同級距整體電價恐平均調幅約超過一成以上。為協助北市工商服務業對抗高漲電價，減少每月用電度數，北市府今年持續編列4,700萬元補助服務業汰換老舊耗能設備，每案最高可補助300萬元，申請期限至補助款用罄為止。

為有效落實城市節電量，北市府近三年大力推廣節能設備汰換，產業發展局表示， 今年持續推動「台北市服務業汰換節能設備補助計畫」，補助品項包含LED照明燈具、空調設備、電冰箱、冷凍櫃、冷凍（藏）庫、循環扇及空氣門簾等九種品項。

依上年度申請補助汰換中央空調之新世紀資通股份有限公司陳副理表示申請補助設置一級能效磁浮離心式冰機，主機節電率可達55%，每年可減少約35萬度電、節省約123萬元電費；兆豐票券金融股份有限公司李專員也同樣表示申請螺旋式冰水主機，主機節電率亦達22%，每年可減少約22萬度電、節省約77萬元電費，且原總工程回收年限需10.5年，經由補助後總工程回收年限縮短至7.9年。

北市府於去年度新增之冷凍（藏）庫品項，據大同亞瑟頓股份有限公司陳課長表示申請設置變頻冷凝機組，主機節電率高達87.4%，每年可減少約14萬度電、節省約48萬元電費；當然還有去年10月開始營運之台北最潮新地標-南門市場，攤商曹宜羚號周老闆也分享本次申請補助設置變頻冷凝機組，主機節電率亦高達85.6%，預估每年可減少約3.9萬度電、節省約14萬元電費，在電費高漲之際節電真的很有感。

產業發展局局長陳俊安表示，今年台北市服務業汰換節能設備最高可補助購置金額的50%。電冰箱符合能源效率1級、冷凍櫃符合節能標章，每公升補助20元，每台補助上限8,000元。空氣門簾每台補助50％，上限為5,000元。循環扇具節能標章，每台補助50％，上限為1,000元。冷凍（藏）庫更換使用變頻高效能壓縮機，最高可補助50％，個案上限300萬元。中央空調系統最高補助50％，個案上限300萬元。同一統編工商企業、服務業、辦公室、賣場不限申請一次，各補助品項可分次申請，只要實際用電地址位於台北市內之店家、企業廠辦、法人機構及私立醫院、旅館、私立學校、金融機構、停車場等各民間業者皆可申請，額滿為止，先搶先贏。

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