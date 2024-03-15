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台美首次合辦研討會 聚焦增進供應鏈安全與經濟韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部今（15）日指出，我國駐瑞士代表大使黃偉峰與美國駐瑞士大使Scott C. Miller共同開幕，分為「地緣政治、經濟脅迫與強化供應鏈」及「離岸生產、友岸外包及經濟韌性」兩場次，並邀請我國駐歐盟兼駐比利時代表大使李淳進行專題演講。

我國駐瑞士代表處與美國駐瑞士大使館於今(2024)年3月13日以「經濟韌性與供應鏈重組」為題，在伯恩舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）研討會，邀請台灣、美國與瑞士政策人士及產業代表，討論如何確保供應鏈安全並增進經濟韌性。

黃偉峰在開幕致詞時表示，面臨地緣政治危機、氣候變遷、通膨及疫情等嚴峻挑戰，理念相近國家應團結合作，增進供應鏈安全與民主韌性，捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手邁向互惠共榮的未來。

李淳在專題演講中指出，中國大陸持續將經貿武器化，台灣、日本、澳洲及立陶宛均遭受脅迫。商業經營應將政治風險納入評估，面對地緣政治威脅，理念相近國家應相互協調，在效率及安全間取得平衡，呼籲民主夥伴團結，共同對抗威權國家的經濟脅迫。

此外，台灣商業發展研究所董事長許添財、美國白宮前國安會官員Liza Tobin以及瑞士機械、電機與金屬產業公會主任Stefan Brupbacher方別分享台灣、美國與瑞士經驗，說明面對地緣政治、經濟脅迫的現實環境，強化供應鏈的因應策略。

最後，宏碁電腦全球副總裁暨泛歐營運總部總經理 Emmanuel Fromont、工業機械K.R. Pfiffner AG執行長 Andreas Ewald及大西洋理事會資深研究員 Hung Tran，從企業實務角度探討友岸外包的方式與成效，及強化產業供應鏈對接與合作的作法。

外交部表示，GCTF在2015年6月由台灣與美國合作成立，並成為理念相近國家分享經驗並協助能力建構的重要平台。自2021年起擴大以加盟模式舉辦海外活動，深化台灣、理念相近國家與當地的合作與交流。

李淳 瑞士 美國

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